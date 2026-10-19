El cáncer de mama también afecta a los hombres y, aunque es mucho menos frecuente que en las mujeres, suele detectarse en etapas más avanzadas. En el marco del Mes de la Concientización sobre el Cáncer de Mama, una especialista de Mayo Clinic advierte sobre la importancia de reconocer los primeros síntomas y acudir oportunamente a una evaluación médica.

Kathryn Ruddy, oncóloga del Centro Oncológico Integral de Mayo Clinic, explicó que el riesgo de desarrollar esta enfermedad aumenta con la edad y es mayor en hombres con antecedentes familiares de cáncer de mama. Además, señaló que muchos pacientes reciben el diagnóstico después de descubrir por sí mismos un bulto en el pecho.

¿Cuáles son los síntomas del cáncer de mama en hombres?

Uno de los principales signos de alerta es la aparición de un bulto en la mama, generalmente cerca del pezón. Según la especialista, estas protuberancias suelen ser más firmes que el tejido circundante y pueden presentar bordes irregulares.

Otros síntomas incluyen secreción por el pezón, dolor o molestias en la zona del pecho. Debido a que las mamografías y otros exámenes de detección no suelen recomendarse de manera rutinaria en hombres, muchos casos se identifican cuando los propios pacientes notan alguna alteración.

“Si los hombres notan un bulto inusual, presentan secreción en el pezón, o molestias en el pecho o la mama, deben buscar atención médica de inmediato para determinar la causa”, recomendó Ruddy.

¿Qué factores aumentan el riesgo de cáncer de mama masculino?

La especialista explicó que la edad y los antecedentes familiares se encuentran entre los principales factores asociados al desarrollo de esta enfermedad, especialmente cuando existen familiares varones que han padecido cáncer de mama.

También se ha identificado un mayor riesgo en hombres que presentan mutaciones genéticas como BRCA1 y BRCA2, así como en quienes tienen síndrome de Klinefelter, una condición genética caracterizada por la presencia de un cromosoma X adicional.

Asimismo, determinados tratamientos médicos, como la radioterapia en la pared torácica utilizada para tratar algunos tipos de linfoma, pueden incrementar el riesgo. A ello se suman ciertas alteraciones testiculares y hepáticas que afectan los niveles hormonales.

¿Cómo se diagnostica el cáncer de mama en hombres?

Ante la presencia de síntomas sospechosos, los especialistas pueden solicitar pruebas de imagen, como una mamografía o una ecografía mamaria. En algunos casos también se utiliza una resonancia magnética.

Si los resultados muestran alguna anomalía preocupante, se realiza una biopsia para analizar una muestra del tejido y determinar si existen células cancerosas.

Ruddy precisó que el cáncer de mama masculino se clasifica en estadios del 0 al 4, al igual que en las mujeres. Cuando se detecta en estadio 0, antes de volverse invasivo, las posibilidades de curación son muy altas.

Sin embargo, una mayor proporción de casos masculinos se diagnostica en los estadios 2, 3 y 4, cuando el tumor puede haber aumentado de tamaño o extendido hacia los ganglios linfáticos y otras partes del cuerpo.

Tratamiento y detección temprana

El tratamiento depende de la etapa en la que se diagnostique la enfermedad. En los estadios 0 al 3, la cirugía suele formar parte del manejo médico, mientras que en el estadio 4 predominan los tratamientos farmacológicos dirigidos a combatir el cáncer en diferentes partes del organismo.

Entre las intervenciones quirúrgicas se encuentran la mastectomía, que consiste en retirar completamente el tejido mamario, y la tumorectomía, mediante la cual se extirpa únicamente la parte afectada.

También pueden utilizarse quimioterapia, radioterapia y tratamientos hormonales, de acuerdo con las características del tumor y las necesidades de cada paciente.

La especialista destacó que, cuando se detecta en el mismo estadio, el pronóstico del cáncer de mama masculino no es necesariamente peor que el de las mujeres.

Finalmente, recomendó prestar atención a cualquier cambio en el pecho, los pezones, las axilas o el cuello y buscar atención médica para identificar oportunamente posibles señales de la enfermedad.