Una cirugía cardiovascular puede extenderse durante varias horas y requiere la participación de distintos especialistas. Uno de ellos es el anestesiólogo, responsable de administrar la anestesia y vigilar permanentemente las funciones vitales del paciente mientras se desarrolla la intervención.

Esa es la labor que desempeña José Elliot Rodríguez Lichtenheldt, médico anestesiólogo del Instituto Nacional Cardiovascular (INCOR) del Seguro Social de Salud (EsSalud), quien lleva casi 30 años participando en operaciones cardiovasculares de alta complejidad.

El especialista explica que una de sus principales responsabilidades es mantener la estabilidad del paciente durante los procedimientos quirúrgicos. “Lo más importante es asegurar que el paciente esté hemodinámicamente estable y que no tenga ningún riesgo para su vida”, señala en declaraciones difundidas por EsSalud.

La cirugía de 17 horas que recuerda el anestesiólogo del INCOR

Entre las experiencias que marcaron su trayectoria, Rodríguez Lichtenheldt recuerda una operación a un paciente que presentaba un aneurisma toracoabdominal, una dilatación anormal de la aorta, la principal arteria del cuerpo humano.

Según relató, el procedimiento comenzó a las 9:00 de la mañana y concluyó a las 2:00 de la madrugada del día siguiente. Durante aproximadamente 17 horas, el equipo médico trabajó para reemplazar una extensa sección de la aorta.

Mientras los cirujanos realizaban la intervención, el anestesiólogo permanecía atento a los indicadores vitales del paciente para detectar variaciones y responder ante posibles complicaciones.

Al recordar aquella extensa jornada, el médico resume su experiencia con una frase: “Valió la pena”.

De un reloj para medir la presión a modernos monitores

Rodríguez Lichtenheldt inició su ejercicio profesional en anestesiología en 1995 y se incorporó al INCOR en 1997. Desde entonces, ha observado la evolución de los equipos utilizados para supervisar a los pacientes durante las operaciones.

“Antes dábamos anestesia con un relojito que nos medía la presión arterial. Ahora tenemos monitores en los cuales se gráfica y se ve todo el tiempo la presión invasiva”, explica.

Actualmente, los equipos de monitoreo permiten observar continuamente la presión arterial y otros parámetros fisiológicos. Esta información ayuda al anestesiólogo a evaluar el estado del paciente y tomar decisiones durante una intervención quirúrgica.

Aunque los avances tecnológicos han transformado la especialidad, la interpretación de los registros y la capacidad de respuesta ante situaciones críticas continúan siendo responsabilidades del profesional médico.

Su familia y los momentos que recuerda de la pandemia

La medicina también está presente en la historia familiar de Rodríguez Lichtenheldt. Su padre fue oftalmólogo y su madre, enfermera. El anestesiólogo tiene tres hijos y la menor, de 21 años, estudia Medicina.

Durante la pandemia de COVID-19, la suspensión de determinadas intervenciones quirúrgicas y las restricciones sanitarias modificaron temporalmente sus actividades habituales, lo que le permitió pasar más tiempo con sus hijos.

“Fueron los momentos en que más he disfrutado a mis hijos, porque los tenía en mi casa”, recuerda el especialista.

Día Mundial de la Anestesia: una labor esencial en los quirófanos

La historia de Rodríguez Lichtenheldt se difunde en el marco del Día Mundial de la Anestesia, que se conmemora cada 16 de octubre, fecha que recuerda la primera demostración pública exitosa del uso del éter como anestésico quirúrgico en 1846.

Para 2026, la Federación Mundial de Sociedades de Anestesiólogos (WFSA) ha elegido el lema “Antes, durante y después de la cirugía”, con el propósito de destacar la participación de estos profesionales en las diferentes etapas de atención del paciente.

En este contexto, EsSalud destaca la trayectoria de Rodríguez Lichtenheldt y el trabajo de los anestesiólogos, quienes intervienen en la evaluación, vigilancia y atención de los pacientes sometidos a procedimientos quirúrgicos.