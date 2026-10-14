La actualización del Esquema Nacional de Inmunizaciones permite ampliar el acceso a la vacuna contra el virus del papiloma humano (VPH) para personas con cáncer, VIH y otras condiciones de inmunosupresión en los establecimientos públicos de salud. Así lo destacó la organización de pacientes Voces Ciudadanas, que exhortó al Ministerio de Salud (Minsa) a garantizar la disponibilidad de dosis y brindar información clara a los usuarios.

¿Qué pacientes oncológicos pueden vacunarse contra el VPH?

Según la información proporcionada por Voces Ciudadanas sobre la nueva disposición, las personas con cáncer pueden acceder a la vacuna sin límite de edad una vez culminada la quimioterapia. Además, quienes recibieron una dosis antes de iniciar el tratamiento oncológico pueden recibir una dosis adicional seis meses después de finalizarlo.

Sin embargo, Voces Ciudadanas solicitó al Minsa precisar el esquema completo de vacunación para los pacientes oncológicos, de acuerdo con la protección reforzada prevista para las personas con inmunosupresión.

“Esta es una excelente noticia para el país. Una política de vacunación verdaderamente inclusiva no deja atrás a quienes más requieren protección. Hoy celebramos este avance, pero el siguiente paso es llevar la norma a la práctica: con vacunas disponibles, personal informado y orientación clara para las personas y sus familias”, señaló Edson Aguilar, vicepresidente de la Iniciativa Regional Voces Ciudadanas.

¿Qué establece la norma para las personas con VIH y trasplantes?

Para las personas con VIH de entre 9 y 26 años, la información proporcionada sobre la norma contempla un esquema de tres dosis contra el VPH. También señala que la tuberculosis activa no constituye una contraindicación para recibir esta vacuna.

De acuerdo con información del Minsa, la vacunación contra el VPH se administra gratuitamente a niñas, niños y adolescentes de 9 a 18 años en los establecimientos de salud. Para las personas con condiciones especiales de inmunosupresión, corresponde consultar el esquema específico que establece la norma vigente.

En el caso de los receptores de trasplantes de órganos sólidos, la disposición contempla un esquema de tres dosis a partir de los seis meses posteriores al procedimiento. También incluye a quienes recibieron un trasplante de médula ósea u otros procedimientos utilizados para tratar enfermedades de la sangre, con un esquema de tres dosis seis meses después del trasplante, según la información proporcionada por Voces Ciudadanas.

¿Por qué es importante la vacuna contra el VPH?

Pilar Collantes Torres, presidenta de Voces Ciudadanas, recordó que el virus del papiloma humano está relacionado con el 99% de los casos de cáncer de cuello uterino y también con cánceres de ano, pene, vulva, vagina y orofaringe.

Por ello, ampliar la vacunación a las poblaciones de mayor riesgo constituye una medida de prevención que beneficia tanto a mujeres como a hombres.

“Los derechos no se cumplen únicamente cuando se publican en una norma. Se hacen efectivos cuando una persona llega a un establecimiento de salud, recibe información clara y respetuosa, encuentra la vacuna disponible y puede acceder a ella sin discriminación, demoras ni barreras innecesarias”, afirmó Collantes.

¿Dónde consultar sobre la vacuna contra el VPH?

Las personas comprendidas en estos grupos y sus familiares pueden acudir a un establecimiento público de salud para consultar si cumplen los requisitos de vacunación y conocer las dosis que les corresponden.

El Minsa también ofrece orientación gratuita a través de la Línea 113 Salud, opción 3, disponible las 24 horas. Asimismo, atiende consultas por WhatsApp y Telegram en los números 955 557 000 y 952 842 623.

Voces Ciudadanas exhortó al Minsa y a las autoridades sanitarias regionales a difundir las nuevas disposiciones, capacitar al personal y coordinar la vacunación con los servicios de VIH, oncología, hematología y trasplantes. La organización subrayó que la aplicación efectiva de la norma requiere vacunas disponibles, orientación oportuna y atención sin barreras.