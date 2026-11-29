El fenómeno El Niño y el aumento del precio de los combustibles siguen incidiendo en el costo de los alimentos en Lima Metropolitana. De acuerdo con el Observatorio de Precios de Alimentos de El Comercio, que recopila información del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), 121 de los cerca de 200 productos de la canasta básica registraron un alza entre el 30 de octubre y el 28 de noviembre.

Entre los productos que registraron los mayores incrementos figuran el haba verde serrana, la lechuga americana y la zanahoria. El primero experimentó un aumento de más del doble: su precio por kilo pasó de S/1,40 a S/2,90 en los mercados mayoristas. En tanto, la lechuga americana aumentó un 80% y la zanahoria, un 68%.

El exministro de Agricultura Milton von Hesse explicó que el incremento de los precios responde, principalmente, a los efectos del fenómeno El Niño sobre los cultivos nacionales y al encarecimiento de los combustibles en el mercado internacional. Según indicó, ambos factores han provocado un “menor abastecimiento de Lima”.

Por su parte, Gabriel Amaro, presidente de la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú, identificó un tercer factor: el incremento de la remuneración mínima vital, vigente desde inicios de octubre. Según explicó, esta medida se suma a los gastos adicionales que deben asumir los agricultores.

“Aquí estamos hablando, principalmente, de pequeños agricultores que tiene el mercado local. El costo ha subido: el sembrar, el abonar, el tener personas que contratar para la cosecha o para la siembra, el transportar al mercado mayorista, todo ha subido. Eso hace que suban los costos”, señaló.

Carolina Trivelli, exministra de Desarrollo e Inclusión Social e investigadora del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), alertó que el encarecimiento de los alimentos no solo perjudica la economía de los hogares más vulnerables, sino que también compromete la calidad y variedad de su alimentación. Esta situación, advirtió, podría agudizar los problemas de sobrepeso, obesidad, anemia y desnutrición infantil.

“Quien hace las compras tiene dos opciones: o comprar menos cantidad o reemplazar productos, muchas veces por harinas, arroz o fideos”, sostuvo.

La especialista también señaló que dejar de comprar productos como la zanahoria, habitual en la preparación de guisos, implica prescindir de “fuentes de vitaminas claves”.