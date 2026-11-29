A una semana de la Segunda Elección Regional 2026, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) supervisó las actividades de preparación electoral organizadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), con el propósito de verificar tanto la capacitación de los miembros de mesa como el funcionamiento del sistema de cómputo.

La jornada de fiscalización se realizó este domingo 29 de noviembre en los locales habilitados por la ONPE. Allí, los representantes de los Jurados Electorales Especiales comprobaron que los ciudadanos designados como miembros de mesa recibieran instrucciones para cumplir las etapas de instalación, sufragio y escrutinio de votos.

Los fiscalizadores del JEE de Pasco están presentes en la jornada de capacitación de miembros de mesa que organiza la ONPE con motivo de la Segunda Elección Regional, que se realizará este domingo 6 de diciembre. #JNEFiscaliza #SER2026 https://t.co/ETBjiEJ9DX — JNE Perú (@JNE_Peru) November 29, 2026

El organismo electoral indicó que estas inspecciones buscan asegurar que quienes asumirán esa responsabilidad conozcan los procedimientos que deberán aplicar durante la votación del domingo 6 de diciembre, fecha en que se realizará la segunda vuelta en 15 regiones del país.

De manera paralela, el personal del JNE también verificó el simulacro del Sistema de Cómputo Electoral, tanto en la sede principal de la ONPE en Lima como en las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) de las regiones involucradas.

Durante esta prueba se revisó el procesamiento de las actas electorales, la seguridad de los mecanismos de transmisión de datos y la ejecución de la denominada “puesta a cero” de los servidores informáticos que serán utilizados en los comicios.

La supervisión tecnológica también incluyó pruebas de contingencia para comprobar la continuidad del procesamiento de resultados ante posibles cortes de energía eléctrica u otros inconvenientes.

El JNE señaló que estas acciones forman parte de sus atribuciones constitucionales y legales para fiscalizar el cumplimiento de las normas durante los procesos electorales.