Los oleajes anómalos continuarán afectando todo el litoral peruano hasta el viernes 4 de diciembre, con episodios de fuerte intensidad en Lima y Callao entre la tarde del martes 1 y la madrugada del miércoles 2, informó la Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) de la Marina de Guerra del Perú.

Según el Aviso Especial de Oleaje N.° 52-26, en la costa norte se esperan olas de fuerte intensidad desde la noche del lunes 30 de noviembre, mientras que en la zona central alcanzarán esa condición el martes 1.

En el litoral sur, los oleajes moderados provenientes del suroeste disminuirán temporalmente, pero nuevas olas del noroeste y oeste llegarán desde la noche del martes 1.

La DHN advirtió que el fenómeno El Niño viene provocando un incremento del nivel medio del mar de hasta 70 centímetros en sectores de la costa norte y alrededor de 50 centímetros en la zona central, situación que intensifica los efectos del oleaje, especialmente durante las horas de pleamar.

Ante este panorama, la Marina recomendó a las autoridades y a la población adoptar medidas preventivas, evitar exponerse al mar y respetar las disposiciones de seguridad.

La advertencia también está dirigida a quienes realizan actividades portuarias, pesqueras, deportivas y recreativas, debido al riesgo que representan estos fenómenos incluso cuando el mar aparenta estar tranquilo.

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