Carlos Neuhaus lidera el Comando Privado frente al Fenómeno El Niño, que debe contribuir con el Gobierno para enfrentar la crisis dramática que viene desatando en regiones como Piura. Estas son sus impresiones preliminares.

¿Cuál es el diagnóstico del Comando Privado sobre Piura?

Lo que ocurrido ayer en Piura es el adelanto y la crónica de una muerte anunciada. En el sentido de que ya sabíamos que venía El Niño, que estas lluvias se podían adelantar, estaba en el rango de fecha para atacar. Y eso es lo que sucedió, una lluvia fuerte. Piura, para tener el contexto, es una ciudad que fue hecha en el medio del desierto, al costado del río. Entonces, el agua no discurre por ahí, es muy plana, y cualquier lluvia hace que la ciudad se llene de agua y los primeros pisos de muchas casas se vean afectados. Lamentablemente, los SARES (Sistemas Alternativos de Recolección y Evacuación de Aguas de Lluvia) no han funcionado, las bombas que tenía el gobierno regional no han funcionado.

¿Lo tenían previsto?

Tenemos especialistas en temas meteorológicos, quienes están alertando. Se han tomados las acciones del caso pero no han alcanzado. El tiempo que tiene el Gobierno para acomodarse tampoco fue suficiente, a pesar de que se anunció la llegada de El Niño en enero y febrero por agencias internacionales. Por ejemplo, las compras de vacunas para el dengue fueron poquísimas. Se están vacunando en el norte con lo que se puede. Creo que van a morir más personas por enfermedades que por las lluvias torrenciales y los huaicos.

¿Cómo se actuó ante este panorama?

Inicialmente el esfuerzo fue de empresas privadas que entraron a descolmatar el río para minimizar los efectos dañinos que puedan tener. Entiendo que existe una zona denominada Mariposa, antes de la presa Los Ejidos, donde se habría limpiado un cauce para reducir la fuerza del río Piura. También se están tomando algunas medidas en la zona de Chucute, ubicada aguas abajo del río, donde se busca que el agua quede empozada temporalmente y se evapore una vez que pase el Fenómeno El Niño. Hombro a hombro están llevando ayuda para, de alguna manera, aminorar el impacto.

¿Y cómo es esta ayuda privada?

Es variado y múltiple. Por un lado, comprende bienes como maquinaria, equipos, bombas y alimentos. Me han informado que están llevando una cantidad importante de botas. Por otro lado, se realizan gestiones para permitir que las donaciones provenientes del extranjero ingresen por una vía rápida a través de Aduanas, a fin de que lleguen pronto a su destino. Para ello, ya se aprobó un reglamento que agiliza ese procedimiento. Y hay gente que no tiene maquinaria pero que quiere donar dinero para comprar combustible.

¿Cuánto han gastado hasta ahora?

Todo eso va a través de la plataforma que se ha creado en el Ministerio de Agricultura (la Oficina de Gestión de Proyectos). Me informan, por ejemplo, tal grupo está trabajando. A mí no me interesa saber cuánta plata (gastan), sino qué es lo que se ha hecho. Un grupo descolmata un río, perfecto, no le pregunto cuánto le costó o si fue por obras por impuestos. Además, los recursos de alguien que quiere donar van directamente a (las ONG como) Hombro a Hombro, Cáritas o cualquier entidad que pueda recibir donaciones. Lo que sí quiero decir es que no es menor.

¿Quiénes cree que son los responsables de esta crisis?

Los gobiernos de este último quinquenio. Por ejemplo el último presidente (José Balcázar), quien dijo que era fácil gobernar. Pero fácil es gobernar cuando uno no hace nada. Asimismo, Piura es un gobierno regional bastante grande pero no ha dado la talla.

¿Se refiere al gobernador regional Luis Neyra?

No lo conozco al señor, aunque debía haber compartido mesa en más de una oportunidad cuando he ido a Piura, ya sea a la Universidad de Piura o a la Cámara de Comercio de la región. Creo que el señor evitaba exponerse en público.

¿Y usted cree que hay una responsabilidad penal por Neyra?

No lo sé porque acá en el Perú al que hace, le caen los juicios, le cae Contraloría. Y al que no hace nada, no pasa nada. Estamos con el mundo un poco trastocado. No soy abogado, pero ojalá que por omisión de funciones se pudiera sancionar a alguien. Hay que ver si es que existe la figura legal para denunciarlo, porque responsabilidad hay pero no sé si penal o administrativa.