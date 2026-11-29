El alcalde electo de Miraflores, Jorge Muñoz (Avanza País), pidió a la alcaldesa electa de Lima Metropolitana, Jeanette Alonzo (Renovación Popular), que convoque a una reunión con las nuevas autoridades distritales para coordinar acciones preventivas frente al fenómeno de El Niño.

Solicitud

A través de un comunicado, Muñoz planteó que los alcaldes electos no esperen hasta el 1 de enero de 2027 para empezar a trabajar en una estrategia conjunta.

También anunció que, una vez establecida una agenda común, solicitarán una reunión con la presidenta de la República, Keiko Fujimori, para articular esfuerzos con el Gobierno nacional.

El próximo burgomaestre de Miraflores sustentó su pedido en los pronósticos técnicos que advierten sobre un posible fenómeno de magnitud extraordinaria, que podría prolongarse más allá de febrero de 2027.

El escenario contempla lluvias superiores a lo normal en la costa central, un incremento del caudal de los ríos y posibles afectaciones en el litoral.

En su pronunciamiento, Muñoz advirtió sobre las consecuencias de postergar estas coordinaciones.

“Si esperamos hasta el 1 de enero, habremos perdido un tiempo muy valioso que podría ser determinante para proteger la vida de nuestros vecinos, contribuir a garantizar la continuidad de servicios esenciales, como el agua potable, y prevenir daños a nuestra infraestructura”, señaló.

Además, instó a las autoridades a olvidar revanchismos. “La campaña electoral ya terminó. Es momento de dejar de lado cualquier diferencia y trabajar juntos por nuestra ciudad”, expresó.