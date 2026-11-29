Una adulta mayor falleció al interior de su vivienda en la urbanización Ignacio Merino, en la ciudad de Piura, sector donde decenas de inmuebles permanecen inundados a causa de las intensa precipitaciones.

Según el testimonio de los vecinos, la víctima, identificada como Nancy Ortiz Oyola, padecía problemas de salud y habría sufrido una repentina descompensación. Los moradores señalaron que la mujer vivía sola y que, debido al corte del suministro eléctrico en la zona, no pudo pedir auxilio a tiempo.

Al notar su ausencia, los residentes solicitaron una ambulancia; sin embargo, la unidad médica no logró ingresar al sector por el alto nivel de las aguas acumuladas. Sin posibilidad de recibir atención oportuna, la ciudadana perdió la vida la mañana del último sábado dentro de su domicilio.

Cabe indicar que, durante las labores de auxilio en el sector, varias personas han rescatadas y evacuadas hacia un hospital tras presentar complicaciones en su salud.