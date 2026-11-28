Las intensas precipitaciones registradas en el distrito de Castilla provocaron la activación de la quebrada El Gallo, escenario ante el cual decenas de familias han solicitado apoyo urgente para contener un eventual desborde e impedir que el agua anegue sus viviendas asentadas en las inmediaciones del cauce. El impacto de la emergencia también se hizo evidente en la infraestructura vial y de drenaje donde el dren 1308 registró daños y la avenida Guillermo Irazola, junto con otros sectores del distrito, amaneció bajo el agua, reflejando la vulnerabilidad de la zona frente a eventos climáticos severos.

Cientos de familias permanecen en alerta ante el temor de que nuevas lluvias intensas vuelvan a tomarlas por sorpresa y terminen inundando sus hogares. Los vecinos cuestionan la falta de ejecución oportuna de obras de prevención por parte de las autoridades competentes y sostienen que esa postergación ha agravado el panorama que hoy enfrentan, exponiendo su patrimonio y su seguridad ante cada episodio de lluvia.

La activación de la quebrada El Gallo se produjo tras una lluvia persistente de más de diez horas en Piura, una situación que mantiene en vilo a los pobladores de los asentamientos humanos Tacalá y Cossío del Pomar, entre otros sectores cercanos. Ante el riesgo de un desborde, los residentes de los inmuebles colindantes observan con preocupación el incremento del caudal y temen que el agua avance hacia las zonas habitadas si las precipitaciones continúan.

A los estragos se sumó el deterioro del dren 1308 a la altura de la urbanización San Antonio, donde la fuerza de las aguas abrió forados que comprometen la estabilidad de la infraestructura y dificultan la transitabilidad vehicular y peatonal. Los moradores advirtieron que el sistema luce debilitado y aseguraron que una nueva precipitación de similar intensidad volvería a dejarlos expuestos a aniegos y cortes de paso.

Entre las vías más golpeadas figura la avenida Guillermo Irazola, que quedó prácticamente inundada e impactó en el entorno de establecimientos clave como el hospital José Cayetano Heredia y la Dirección Regional de Salud.

Cabe señalar que, el agua empozada formó una extensa laguna que alcanzó cerca de la rodilla de una persona adulta, obligando a los conductores que transitaban por el cruce de las avenidas Andrés Avelino Cáceres y Guillermo Irazola a maniobrar a riesgo para atravesar el tramo anegado.

Asimismo, asentamientos humanos como El Indio, Chiclayito y otros sectores aledaños también reportaron severos daños, pues gran parte de sus viviendas están construidas con material rústico y presentan mayor vulnerabilidad frente a las filtraciones y aniegos. Ante este panorama, los moradores exigieron apoyo inmediato a las autoridades ediles para atender a las familias damnificadas y mitigar los riesgos.

En tanto, en el asentamiento humano se reportaron inundaciones en diversas calles cercanas a la iglesia de la zona. Los vecinos piden la evacuación de las aguas pues temen la propagación del zancudo que transmite el dengue.

Asimismo, criticaron que no se hayan instalado las motobombas a tiempo y así evitar la inundación de casas y calles.