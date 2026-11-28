En horas de la tarde de ayer viernes, una nueva lluvia intensa se registró en el distrito de Veintiséis de Octubre, agravando la emergencia cuando las autoridades y los propios vecinos todavía no terminan de evacuar el agua empozada en diversas zonas inundadas de la jurisdicción. Esta nueva precipitación vuelve a poner en alerta a la población, que teme un incremento en el nivel de los aniegos y mayores afectaciones en sus viviendas y vías de acceso.

Los sectores conocidos como Cinco Esquinas y Los Dos Grifos volvieron a quedar bajo el agua tras la torrencial lluvia, generando malestar entre los vecinos, quienes cuestionan duramente a las autoridades por la inoperatividad del Sistema Alternativo de Recolección y Evacuación de Aguas de Lluvia (SARE).

Los vecinos indicaron que el SARE operó únicamente hasta las 5:00 de la mañana de ayer viernes, momento en que la estación de bombeo de Las Dalias dejó de funcionar, lo que provocó la paralización de la motobomba y mantuvo el agua estancada en el sector. Además, precisaron que, dada la magnitud de las precipitaciones, un solo equipo resulta insuficiente para drenar con rapidez el volumen de agua pluvial acumulado.

Asimismo, los moradores desmintieron la versión de las autoridades, quienes aseguraron que el SARE se encontraba operativo, y recalcaron que la realidad en la zona demuestra lo contrario, pues sus calles continúan anegadas y el agua sigue empozada sin ser evacuada.

De otro lado, el mercado Las Capullanas terminó colapsado por la acumulación de agua, situación que obligó a los comerciantes a retirar de urgencia su mercadería para evitar pérdidas económicas a causa de los aniegos en los pasadizos y puestos de venta. En medio del temporal, los vendedores hicieron denodados esfuerzos para poner a buen recaudo sus productos y evitar que el agua malogre sus insumos.

Debido a los severos aniegos de aguas pluviales, varios puestos no pudieron abrir sus puertas y paralizaron sus actividades, golpeando la economía diaria de los comerciantes. En contraste, otros vendedores cuyas áreas no resultaron afectadas por la inundación sí lograron continuar con la atención al público, aunque en medio de las dificultades propias de la emergencia.

Cabe indicar que varias familias han perdido gran parte de sus enseres tras la inundación de sus viviendas.