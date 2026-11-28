En su primer discurso ante las autoridades, León XIV pidió cultivar la honestidad, la rectitud y la disposición al encuentro. No fue una exhortación secundaria ni una fórmula protocolar. El papa vinculó esas virtudes con la confianza entre las personas y con la solidez de las instituciones. En el Perú de hoy, ese llamado es revolucionario, toca una de nuestras heridas más graves: la corrupción que atraviesa al Estado y debilita su capacidad para proteger a la sociedad. La corrupción suele presentarse como una infracción administrativa, una coima, un contrato arreglado o una red que utiliza los recursos públicos para enriquecerse. Pero sus consecuencias van mucho más lejos. La impunidad se vuelve una invitación a delinquir y vemos que la ley no alcanza a todos por igual. Por eso es tan oportuno el llamado papal a la honestidad. León XIV no enumeró instituciones ni denunció casos; habló de una conducta pública indispensable para sostener la confianza. Esa palabra interpela a quienes ejercen autoridad y a quienes tienen la responsabilidad de combatir la criminalidad. La lucha contra la delincuencia pierde eficacia cuando la corrupción filtra información, protege a sospechosos, facilita negocios ilícitos o convierte la función pública en un espacio de negociación. También pierde legitimidad cuando las investigaciones se usan para perseguir adversarios o cuando los ciudadanos perciben que existen distintas medidas de justicia según la posición económica o política de cada persona. Sin confianza, las víctimas denuncian menos, los testigos temen colaborar y las comunidades sienten que están solas.