Durante la reciente sesión de la Plataforma Regional de Defensa Civil, la Oficina Defensorial de Piura solicitó a los secretarios técnicos de la Municipalidad Provincial de Piura y de sus comunas distritales el envío inmediato de las fichas de Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN). El objetivo es mantener actualizado el registro oficial de ciudadanos damnificados y afectados por las precipitaciones, insumo indispensable para dimensionar la emergencia y canalizar la ayuda humanitaria de manera eficiente.

De igual forma, la institución demandó convocar con carácter de urgencia a los alcaldes de Piura, Castilla y Catacaos para que informen sobre el estado operativo de los Sistemas Alternativos de Recolección y Evacuación de Aguas de Lluvia (SARES) y las motobombas. La medida busca asegurar que las autoridades cuenten con planes de acción inmediatos y equipos listos para drenar las aguas acumuladas en los sectores más vulnerables de la provincia.

En su intervención, la Defensoría enfatizó que la gestión frente a las inundaciones debe centrarse en resguardar los derechos fundamentales a la vida, la salud, la integridad y la vivienda, poniendo especial énfasis en las personas con discapacidad. Por ello, recalcó la obligación de identificar sus requerimientos particulares para garantizar evacuaciones seguras, la continuidad de sus tratamientos médicos y el acceso igualitario a albergues y servicios básicos.

Finalmente, la oficina regional invocó a los distintos niveles de gobierno a articular una respuesta rápida y sin exclusiones. En esa línea, instó a eliminar las barreras comunicacionales y físicas durante la emergencia, asegurando que tanto las alertas como los canales de asistencia sean plenamente accesibles para toda la población afectada.