La presidenta de la República, Keiko Fujimori, llegó hasta la zona de Chical, en Piura, para supervisar las acciones de respuesta ante la emergencia ocasionada por las lluvias.

La mandataria estuvo acompañada por integrantes de su gabinete y representantes de las instituciones encargadas de atender a la población afectada.

En su segundo día de actividades en la región, la jefa de Estado inspeccionó desde las primeras horas las zonas perjudicadas por las precipitaciones. Durante el recorrido verificó los trabajos que realizan el Ejército del Perú, la Policía Nacional y los equipos de distintos ministerios.

En la visita participaron los ministros de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Mauricio Arnillas; de Defensa, Rafael Belaunde; de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli; y de Salud, Luis Dyer. También estuvo presente el jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), Luis Vázquez.

Como parte de sus actividades, Fujimori conversó con los vecinos para conocer sus principales necesidades y el impacto de las lluvias en sus viviendas y vías de acceso. Asimismo, continuó con la entrega de ayuda para las familias damnificadas, consistente en agua y alimentos.