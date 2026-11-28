Los investigados Pedro Mosqueira y David Tapullima, tío de la diputada Jacqueline Tapullima (Juntos por el Perú), continuarán detenidos de forma preliminar.
La Quinta Sala Penal de Apelaciones ordenó que ambos, procesados por presunta afiliación a la organización terrorista MRTA, cumplan el plazo íntegro de quince días.
La defensa, ejercida por el abogado Carlos Rivera, de la ONG Instituto de Defensa Legal (IDL), pidió sin éxito la excarcelación.
La sala concluyó que “existe peligro de obstaculización” al “usar mecanismos de seguridad y geolocalización, conforme aparece (en la carpeta), los que, efectivamente, podrían perturbar la ejecución de las diligencias”.
En tanto, ordenó la excarcelación de Brenda Mejía y Polidoro Tapullima, padre de la mencionada legisladora de izquierda. La medida se dictó al no determinarse, “en forma latente, peligro de fuga o de obstaculización”.
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