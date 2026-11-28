La construcción de la piscina deportiva de la institución educativa Inca Pachacútec, ubicada en el distrito de Julcán, provincia de Jauja, presenta un avance físico de aproximadamente 19.68 %, pese a que los trabajos fueron reanudados el 21 de setiembre de 2026. La Contraloría General de la República advirtió que los retrasos podrían comprometer la continuidad y culminación del proyecto.

Según el Informe de Control Preventivo n.° 024-2026-OCI/0412-SCP, la obra permaneció paralizada durante 14 meses, desde julio de 2025 hasta setiembre de 2026. La evaluación del órgano de control comprendió el periodo del 17 de setiembre al 28 de octubre de 2026.

El proyecto tiene un presupuesto total de S/ 953 187. Sin embargo, todavía falta completar la tercera etapa, que contempla la construcción de servicios higiénicos, vestidores y cuarto de máquinas, además de la instalación de la cobertura y la culminación de las redes eléctricas y sanitarias.

También está pendiente la implementación del equipamiento hidráulico indispensable para que la piscina pueda funcionar. Estas partidas cuentan con un presupuesto de S/ 658 682.

Ante los riesgos advertidos, la Contraloría notificó el informe al alcalde de la Municipalidad Distrital de Julcán para que disponga las medidas necesarias que permitan asegurar la culminación de los trabajos.

Asimismo, solicitó cautelar el cumplimiento de las obligaciones contractuales y evitar que las demoras afecten nuevamente la ejecución de la infraestructura deportiva.