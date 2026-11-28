Una denuncia por estafa permitió a la Policía Nacional detener a tres hombres en San Juan de Lurigancho (SJL), quienes son investigados por presuntamente apropiarse de S/44 mil de un adulto mayor mediante una falsa oferta de venta de vehículos.

Los intervenidos fueron identificados como Brandy del Águila Sangama (33), Erick Bayona Sangama (43) y Llin Sangama Pinchi. De acuerdo con las investigaciones, los sospechosos habrían publicado en una página web de venta de artículos el anuncio de una camioneta ofrecida a un precio considerablemente menor al valor del mercado.

El afectado, un hombre de 72 años, habría confiado en la propuesta y realizó un depósito de S/44 000 a la empresa UNACEM Perú Cementos Sol, cuyo propietario sería Del Águila Sangama.

La intervención policial se realizó en la cuadra 12 de la avenida Santuario, en Zárate, luego de que el adulto mayor denunciara lo ocurrido. En un primer momento, los agentes detuvieron a Del Águila, quien habría señalado a Bayona como el presunto destinatario final del dinero. Posteriormente, la Policía ubicó e intervino a este último y a Sangama Pinchi, señalado como el último receptor del monto estafado.

Los tres hombres son investigados por los presuntos delitos de estafa agravada, banda criminal y suplantación de identidad. Durante el operativo, los agentes incautaron los celulares de los detenidos y tarjetas de débito, objetos que serán considerados como elementos de prueba en las diligencias.