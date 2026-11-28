La presencia de casquillos de bala en plena vía pública, varias horas después de un asalto, evidenció las condiciones en las que permanecía la escena del crimen en el Cercado de Lima. El ataque ocurrió frente al hospital Ramón Castilla, donde un cambista fue despojado de US$10.000 y S/7.000 por cuatro sujetos que escaparon en motocicletas.

El hecho se registró en el cruce de las avenidas Guillermo Ramsey y Huarochirí. Según las imágenes de las cámaras de seguridad difundidas por el programa 24 Horas de Panamericana TV, la víctima se encontraba sentada en la vía pública cuando 2 hombres se acercaron y lo redujeron por la fuerza.

Lee aquí: Ocho militares mueren en accidente aéreo en el VRAEM

Aunque inicialmente se observa a 2 atacantes, el trabajador precisó que fueron 4 los involucrados. Los delincuentes lo golpearon en la cabeza con la cacha de una pistola y forcejearon con él para quitarle el morral, mientras sus cómplices efectuaban disparos al aire para dispersar a las personas que intentaban acercarse.

“Tenía en ese bolsillo diez mil dólares más siete mil soles”, declaró el cambista al explicar la cantidad de dinero que llevaba. También indicó que los asaltantes habrían realizado alrededor de 7 disparos durante el enfrentamiento.

Tras conseguir el botín, los sujetos huyeron en 2 motocicletas por la avenida Guillermo Ramsey con dirección a la avenida Alfonso Ugarte. La fuga se produjo luego de que varias personas se acercaran al escuchar los pedidos de auxilio y las detonaciones.

Otro aspecto que llamó la atención fue el estado de las evidencias en el lugar. Aproximadamente 6 horas después del ataque, al menos 5 casquillos de bala continuaban sobre la vía pública. Algunos estaban señalizados con conos, mientras que otros permanecían fuera del perímetro de seguridad establecido por la Policía.

Te puede interesar: Tarifa de gas natural en siete regiones será similar a la de Lima

La exposición de estos elementos generaba el riesgo de que fueran desplazados accidentalmente por peatones, vehículos o factores como el viento y la basura. Durante la cobertura periodística, todavía se esperaba la llegada de los peritos para realizar el levantamiento de las evidencias.

Las imágenes de vigilancia y los casquillos encontrados podrían contribuir a reconstruir la secuencia del asalto e identificar a los 4 responsables. Hasta el momento, las circunstancias del ataque y la identidad de los involucrados deberán ser esclarecidas mediante las investigaciones correspondientes.