El violento robo perpetrado ayer en la subida Santa Rosa de la Costa Verde es una muestra más de que, pese a lo que digan las autoridades, el Estado no logra poner en vereda a la criminalidad.

Que los delincuentes no solo hayan podido perpetrar tal robo y hayan huido sin mayor dificultad en un lugar donde ya ocurrió otro robo similar también indica lo abandonados que estamos los ciudadanos ante la delincuencia.

Además, que el general PNP Olger Benavides, jefe policial del Callao, admitiera que hubo otro asalto casi igual en ese mismo puente significa que la banda planificó; el Estado, al parecer, no aprendió. Si bien el general trató de transmitir confianza con la frase hecha de “no hay delito perfecto”, la ciudadanía puede responderle que el problema no es ese, sino que el delito sale demasiado barato.

El atraco no fue en un lugar cualquiera, sino en una de las rutas más usadas para llegar al aeropuerto Jorge Chávez, entonces, ¿por qué no tiene seguridad y más si ya se registraron robos similares en el mismo lugar?

Las víctimas de ayer tenían un vehículo blindado y seguridad privada para protegerse y ni eso evitó el robo. Al resto de nosotros solo nos queda esperar no encontrarnos en medio de una balacera como la de ayer. El Perú es tierra de nadie y parece que eso no importa mucho.