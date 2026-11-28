Un espectáculo que combina elegancia, virtuosismo y emoción, con destacados artistas internacionales, se dará en la presentación de una de las obras más emblemáticas del ballet clásico de todos los tiempos.

“El Cascanueces” llega a Piura, con el Russian Classical Ballet para presentarse en el auditorio Manuel Moncloa y Ferreyra UNP, el próximo 1° diciembre.

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ACTORES

Los piuranos podrán vivir la magia de esta grandiosa obra y dejarse cautivar por la belleza del ballet ruso que contará con la presencia de Marina Fadeeva, solista principal del Teatro de Ballet Yuri Grigorovich de Krasnodar y artista emérita del Territorio de Krasnodar.

Además, estará Artemiy Pyzhov, solista y primer bailarín del Teatro Nacional de Eslovaquia y Dmitry Zhukov, solista internacional y miembro del Consejo Internacional de la Danza – UNESCO, graduado en el Ballet Bolshói.

Tres figuras de trayectoria internacional que aportan elegancia, y una fuerza interpretativa excepcional a esta célebre historia.

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GRAN GIRA

El Russian Classical Ballet presenta “El Cascanueces”, una de las obras más queridas del repertorio universal. Este ballet regresa al Perú para iluminar la temporada navideña con toda la magia, la belleza y el encanto del gran ballet ruso.

Este fin de semana empieza el recorrido de su gira por todo el Perú. Hoy y mañana estará en Chiclayo; el martes 1° de diciembre en Piura y los días 4 y 5 estará en la ciudad de Trujillo. El 6 y 8 en el Cusco, 9 y 10 en Arequipa, el 12 y 13 en Tacna, 16 y 17 en Huancayo y del 18 al 27 de diciembre en Lima.

Esta obra está inspirada en el cuento “El cascanueces y el rey de los ratones” de E.T.A. Hoffmann, y acompañada por la emblemática música de Piotr Ilich Tchaikovsky, la obra invita a sumergirse en un universo de ensueño donde la imaginación y la magia cobran vida.

Entre danzas de copos de nieve, juguetes encantados y reinos fantásticos. “El Cascanueces” celebra el espíritu navideño, a través de una puesta en escena llena de color. Una oportunidad única para reencontrarse con la belleza y el lirismo del ballet clásico, en una velada ideal para compartir en familia.