Culminada su participación en la Liga 1 2026, el club Alianza Atlético aseguró la permanencia del director técnico Federico Urciuoli para la próxima temporada, donde buscará volver a ser protagonista en el fútbol profesional y lograr el objetivo de clasificar a un torneo internacional, que le fue esquivo por segundo año consecutivo, por diferencia de goles.

Otro tanto sucederá en los próximos días con el armado de su nuevo plantel. La idea de la directiva, así como del comando técnico, estaría en mantener una base importante del grupo de jugadores de esta temporada y es que, pese a no ganar un boleto internacional, su desempeño en la Liga 1 fue bastante aceptable, pues incluso lideró el campeonato en algunas fechas.

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SE FUE

Una gran baja para el equipo “Churre” es el alejamiento del destacado jugador argentino Germán Díaz, que no seguirá, pues ya estampó su firma en el equipo de Sport Boys del Callao para la próxima temporada 2027, año en que el cuadro “rosado” celebrará su primer centenario.

Otro que le seguiría los pasos es Hernán Lupú, actual capitán del equipo del Vendaval del Norte, quien este año termina su vínculo con Alianza Sullana y su futuro ya comienza a generar rumores.

El mediocampista, que además tuvo pasado en las divisiones menores de Alianza Lima, estaría siendo relacionado con un posible regreso a Matute. Incluso se habla de un acercamiento por parte del club en mención y el futbolista.

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CAMPAÑA

El cuadro “Churre” terminó la presente temporada ocupando el noveno lugar de la Tabla Acumulada con 50 puntos y fue la diferencia de goles, la que lo dejó fuera de los ocho primeros lugares del campeonato, que fue ocupado por Sport Huancayo, que dígase de paso fue el campeón del Torneo Clausura.

En total, el plantel dirigido por Federico Urciuoli, jugó 34 partidos, logrando 14 victorias, 8 empates y 12 derrotas. Además, anotó 50 goles, pero le convirtieron 49, que al final definió su no clasificación a una copa internacional.