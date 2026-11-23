El mediocampista Jorge del Castillo tuvo destacada participación en la Liga 1-2026, habiendo conseguido participar en 28 encuentros oficiales con Alianza Atlético, 6 en la Copa Caliente y 4 partidos en la Copa Sudamericana, registrando 6 anotaciones y 3 asistencias, cifras que reflejan su contribución en el aparato ofensivo y su gran madurez futbolística.

Formado en las divisiones menores de Alianza Lima, Jorge del Castillo ha hecho un 2026 espectacular, siendo uno de los puntos más altos y claves en el esquema de Federico Urciuoli. Su vínculo contractual finaliza este año, aunque indicaron que existe un compromiso de palabra para que Del Castillo continúe defendiendo esta camiseta la próxima temporada.

PUEDES VER: Liga 1: Los “Churres” siguen soñando con la Copa Sudamericana

¿SE VA?

Algo que suena fuerte en el ambiente deportivo es su partida del equipo sullanero, ya que las estadísticas llamaron la atención de varios equipos nacionales que lo tienen en la mira para el 2027, según dio a conocer FútbolPeruano.com.

El buen desempeño de Jorge del Castillo durante el presente campeonato despertó el interés de importantes equipos de la capital, que ya comenzaron a evaluar alternativas para reforzar sus planteles y afrontar los próximos desafíos de la Liga 1.

Esto gracias a su aporte ofensivo que permitieron ganar protagonismo, convirtiéndose en un jugador atractivo para otros clubes para la próxima temporada, considerando el requisito de minutos para jugadores sub-23″, detacan e los comentarios.

MIRA ESTO: Liga 1: Sin pena ni gloria se despidieron los albos

NO CLASIFICÓ

Cabe señalar que con el triunfo logrado por Sport Huancayo ante Universitario de Deportes ayer por la última fecha del Torneo Clausura, el equipo que dirige Federico Urciuoli no clasificó a la Copa Sudamericana 2027, tras ser desplazado por los huancaínos, que sumaron 53 puntos.

Tanto remar, para el final el equipo sullanero dejar escapar la clasificación a una copa internacional, al ocupar el noveno lugar, detrás de Cienciano que también tiene 50 puntos, pero una mejor diferencia de goles.

Además, también le fue esquivo la Copa Caliente de la Liga, al perder ante Sporting Cristal por 2-0, dejando un sabor agridulce a la hinchada, que apostaba por una clasificación.