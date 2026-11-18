Alianza Atlético sorprendido con un gol mañanero supo reaccionar y empató 1-1 ante FBC Melgar por la última fecha del Torneo Clausura y esperará el resultado del cotejo entre Huancayo Vs. “U”, para saber si clasifica a Sudamericana.

Actualmente ocupa el puesto 8vo con 50 puntos, al igual que los huancaínos pero por diferencia de goles de +1. Todo se definirá el domingo.

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EL COTEJO

Un primer tiempo, donde la visita supo imponer condiciones, pese a jugar con un hombre menos desde los 10 minutos por expulsión de Quagliata tras un manazo a un jugador sullanero, pero los “rojinegros” lució un fútbol práctico que sorprendió a los “Churres”.

Producto de ello a los 5 minutos, los locales se vieron sorprendidos con un gol tempranero logrado por Cristhian Bordacahar.

Esto despertó a los “Churres”, que comenzaron a llegar al arco de Jorge Cabezudo, pero sin mucha efectividad, pues pecó de los pelotazos, malos pasos a pesar de jugar con el calor a favor (38 grados), además la defensa y el portero visitante respondieron bien

Para el complemento sabiendo que tenía que ganar para intentar clasificar, los sullaneros se sacudieron e intentaron con Hernán Lupú, Cristhian Penilla, William Guzmán, Jairo Molina, pero sin fortuna. Hasta que a los 90 minutos éste último jugador con un cabezazo dejó sin opciones al arquero, tras córner de Ariel Muñoz, para convertir el empate.

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INTOXICACIÓN

Previo al partido se conoció que 8 jugadores y cuatro miembros de la delegación de FBC Melgar sufrieron problemas de una fuerte infección estomacal, seis de lo cuales tuvieron que ser trasladados al hospital en Piura para ser atendidos por una posible intoxicación.

Pero aun así el plantel supo capear el problema de salud y ya recuperados, estuvieron a punto de llevarse una victorias del horno del Estadio Campeones del 36 de Sullana.