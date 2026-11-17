El club “Patrimonio de Piura” vendió cara su derrota en lares de Moquegua, en el último partido jugado en el Estadio 25 de noviembre ante su similar de esa región que lo derrotó de manera agónica por 2-1.

Con este resultado, CD Moquegua sumó 33 puntos y aseguró matemáticamente su permanencia en la Liga1 2027. Mientras los albos quedaron ubicado en el puesto 14 con 37 puntos, en la tabla acumulada.

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PARTIDO DIFÍCIL

Un primer tiempo muy parejo donde los locales estaban obligados a ganar para salvar la categoría. Pero fueron los albos quienes pegaron primero. A los 24 minutos Pablo Lavandeira, anotó tras un remate dentro del área.

Pero poco duraría la alegría, pues 12 minutos después, los locales emparejan la cuenta con gol de “palomita” de Jefferson Collazos, con lo que se irían al descanso.

En la etapa del complemento, CD Moquegua salió con todo en busca del triunfo, pero con poca fortuna, y cuando parecía que quedaría en empate, llegó una jugada trascendental en los descuentos.

Una falta dentro del área que inicialmente el árbitro cobró como tiro libre, sin embargo el VAR decidió que era penal. Angulo se paró delante del balón y en primera instancia el “Pato” Álvarez logró atajar su disparo, pero se adelantó en la ejecución por lo que se tuvo que repetir el tiro. y en segunda instancia, Angulo no falló y anotó, para hacer explotar el estadio moqueguano ya que con este triunfo aseguraban su permanencia en la máxima categoría.