Después de siete fechas, por fin pudo ganar Atlético Grau y lo hizo con una contundente goleada de 3-0 ante su similar de Cusco FC, despidiéndose de su hinchada en este torneo Clausura, pues la próxima fecha enfrentará de visita a CD Moquegua.

Con este triunfo, los albos devuelven la alegría a sus barristas, quienes a pesar de todo piden una reestructuración total para la próxima temporada y no sólo estar peleando por salvar la categoría, sino buscar una copa internacional.

Los goles fueron anotados por Patricio Álvarez de penal (40); Henri Espinoza (69) y Adrián Fernández (80).

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ARROLLADOR

Los dirigidos por Gerardo Ameli al fin cortaron la mala racha y sorprendieron a los cusqueños, que vivieron con la intención de llevarse un buen resultado para sus aspiraciones a un torneo extranjero.

Un primer tiempo donde ambos equipos se disputaron las jugadas con algunas fricciones, y no fue sino hasta el minuto 40, cuando se abriría el marcador, desde el punto de penal.

Previo a ello, Paulo de la Cruz recibió una falta dentro del área por el defensor Aldair Fuentes que el árbitro Rudy Méndez sancionó con tiro de los 12 pasos, convertido en gol por el arquero Patricio Álvarez al lado derecho.

Para la complementaria, los albos siguieron mostrando el protagonismo y llegaron dos tantos más. A los 69 minutos, una descoordinación de la defensa rival, el balón quedó en los pies de Henri Espinoza, quien apareció para definir y marcar el segundo tanto.

El rival intentó reaccionar y conseguiría descontar con tanto de Juan Manuel Tévez, a los 73´, pero el árbitro lo anuló por posición adelantada.

La goleada sería graficada a los 80´ por intermedio de Adrián Fernández, quien recibió un pase preciso de Gabriel Alfaro para anotar el tercero y definitivo gol,.