Las intensas lluvias registradas la noche de este jueves 26 de noviembre provocaron aniegos en diversas calles de la ciudad de Piura. Como consecuencia, las personas que se encontraban en un conocido centro comercial quedaron sin poder salir debido a la acumulación de agua en los alrededores.

Según RPP, aproximadamente 50 personas permanecen sin poder regresar a sus viviendas debido a las inundaciones.

El agua acumulada por las lluvias alcanza la altura de las rodillas de las personas que se encontraban en los exteriores del centro comercial.

Las fuertes precipitaciones registradas en la ciudad de Piura también ocasionaron daños en una sección del techo del área de juegos infantiles del mismo centro comercial.

De acuerdo con las imágenes de dicho medio, la acumulación de agua de lluvia habría provocado que una parte del techo cediera y terminara desplomándose. Hasta el momento, no se han reportado personas heridas a causa de este incidente.

Techo de zona de juegos infantiles de Real Plaza cedió por acumulación de agua de lluvia

El centro comercial Real Plaza Piura informó que la cubierta del área de juegos infantiles, operada por uno de sus locatarios, cedió debido a la acumulación de agua tras las intensas lluvias registradas la tarde del jueves 26 de noviembre.

A través de un comunicado, la empresa precisó que la zona ya se encontraba cerrada y sin público cuando ocurrió el incidente, por lo que no se reportaron personas heridas ni afectadas.

Asimismo, indicó que el área permanecerá clausurada y no reabrirá hasta que se garanticen plenamente las condiciones de seguridad.