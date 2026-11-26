A 24 aumentaron las muertes por dengue y los casos llegaron a 20,564 en la región Piura, según el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del Ministerio de Salud.

Así lo informó el especialista en Salud Pública, Julio Barrena Dioses, quien explicó que, de las 24 defunciones notificadas por dengue, 13 han sido confirmadas y 11 están en investigación. “Piura registra 15 defunciones (12 confirmadas y 3 en investigación), Paita 4 (2 confirmadas y 2 en investigación), Morropón 3 (confirmadas), Sullana 1 (confirmada) y Talara 1 (en investigación)”.

Agregó que 8 niños han muerto por dengue, 5 jóvenes, 6 adultos y 5 son adultos mayores. “De las 24 defunciones, la primera se notificó en la semana 16 (4ta semana de abril), 6 defunciones se notificaron entre la semana 27 (2da semana de julio) y la semana 35 (1ra semana de setiembre) y 17 muertes en las semanas 40 y 46 (2da semana de octubre a la tercera semana de noviembre). Eso quiere decir que en las últimas 5 semanas se han triplicado el número de fallecimientos que ocurrieron en los 9 meses y medio previos”.

Precisó que en el departamento de Piura el 91.84% de los casos de dengue se concentran en tres provincias: Piura (10,312 casos), Sullana (4,524) y Morropón (34,050) y los seis distritos concentran el 63.7% de los casos: Tambogrande (3,219 casos), Sullana (2,651), Chulucanas (2,354), Castilla (2,005), Veintiséis de Octubre (1,737) y Piura (1,141)

Según la forma clínica del dengue, de los 20,564 casos, el 83.05% corresponden a casos de dengue sin signos de alarma (17,079 casos), 16.6% a dengue con signos de alarma (3,410 casos) y 0.4% a casos de dengue grave (75 casos).

Las provincias que han superado la proporción promedio de dengue con signos de alarma (16.6%) son: Paita 28.51% (185 casos), Huancabamba 22.86% (, Morropón 19.8% (802) y Sechura 19.20% (43