La estabilidad macroeconómica, la disponibilidad de recursos naturales, el talento humano y la diversidad geográfica constituyen algunas de las principales ventajas del Perú para atraer inversión extranjera, según los ejecutivos internacionales que participaron en la segunda jornada de CADE Ejecutivos 2026, en Urubamba, Cusco.

El conversatorio reunió a Ernesto Revilla, jefe de Economía para América Latina de Citigroup; Raúl Jacob, vicepresidente de Finanzas y CFO de Southern Copper Corporation; y Felipe Molina, director del Grupo Hame de Guatemala.

La sesión, realizada el miércoles 25 de noviembre, fue conducida por Juan Luis Kruger, CEO de la División Minera de Breca, y abordó las condiciones que necesita el país para atraer mayores inversiones hacia las regiones.

Ernesto Revilla: estabilidad macroeconómica diferencia al Perú de otros países

Ernesto Revilla destacó que el Perú se encuentra en una posición favorable para captar capitales internacionales en medio de las transformaciones geopolíticas que atraviesa la economía mundial.

El representante de Citigroup consideró que la estabilidad macroeconómica constituye una de las principales ventajas competitivas del país. Sin embargo, advirtió que la inestabilidad política ha limitado su potencial de crecimiento.

“Perú creció y, a veces, al doble de la tasa de América Latina. Pero ¿cuál es el problema? Que quizá pudo haber crecido tres veces más con una política distinta”, manifestó.

En ese sentido, sostuvo que la previsibilidad política y regulatoria resulta importante para fortalecer la confianza de los inversionistas extranjeros.

Raúl Jacob: proyecto minero Tía María supera el 50% de avance

Desde la perspectiva del sector minero, Raúl Jacob destacó la tradición minera del Perú, la calidad de sus yacimientos, la disponibilidad de una fuerza laboral joven y la estabilidad macroeconómica como factores que favorecen las decisiones de inversión.

Durante su intervención, el ejecutivo de Southern Copper informó que el proyecto minero Tía María, ubicado en Arequipa, registra un avance superior al 50% y prevé iniciar su producción durante el primer semestre de 2028.

Jacob también identificó la necesidad de simplificar los procedimientos administrativos relacionados con la actividad minera para mejorar la competitividad del país.

Según lo expuesto durante el panel, la operación de una mina en el Perú requiere alrededor de 470 permisos que involucran a 19 instituciones.

Felipe Molina destaca impacto de la agroexportación en las regiones

Por su parte, Felipe Molina, director del Grupo Hame, destacó la diversidad climática del Perú, su capacidad agrícola, la infraestructura instalada para exportar a gran escala y la reputación de los productos peruanos en los mercados internacionales.

El empresario guatemalteco resaltó que las inversiones en agroindustria tienen la capacidad de dinamizar las economías regionales y contribuir al cierre de brechas entre Lima y las provincias.

“Cada sol que invertimos dinamiza esas economías del interior y, precisamente, abona a reducir esas grandes brechas entre Lima y las provincias”, manifestó Molina.

Asimismo, planteó mejorar los mecanismos de colaboración público-privada para acelerar las inversiones en infraestructura estratégica.

Juan Luis Kruger: confianza y competitividad son claves para atraer inversión extranjera

Al concluir el conversatorio, Juan Luis Kruger destacó la importancia de generar condiciones que permitan mantener el atractivo del Perú como destino de inversiones internacionales.

“La generación de confianza es la primera gran palanca que necesitamos mantener para seguir atrayendo la inversión extranjera y la segunda es la competitividad”, sostuvo.

El panel abordó también la necesidad de fortalecer la seguridad, mejorar la infraestructura y desarrollar las capacidades del talento humano para facilitar la llegada de inversiones fuera de Lima.

La sesión formó parte del eje “Crecer en el mundo global” de CADE Ejecutivos 2026, encuentro organizado por IPAE Acción Empresarial que se desarrolla del 24 al 26 de noviembre en Cusco.