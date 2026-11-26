“La economía viene sumamente fuerte ya varios trimestres”, afirmó Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), durante su participación en CADE Ejecutivos 2026, donde destacó la recuperación de la inversión privada y el dinamismo del empleo formal como señales favorables del desempeño económico del país.

El titular del ente emisor participó el miércoles 25 de noviembre en la entrevista “Oportunidades del Perú en el nuevo orden global”, realizada en Urubamba, Cusco, y conducida por Drago Kisic, socio fundador de Macroconsult.

Aunque expresó optimismo sobre las perspectivas económicas para 2027, Velarde advirtió que existen riesgos asociados al fenómeno de El Niño y la incertidumbre política.

Julio Velarde destaca crecimiento del 15% de la inversión privada

Durante su intervención, el presidente del BCRP resaltó que la inversión privada registró un crecimiento del 15%, con un desempeño que, según indicó, es el más alto desde 2013, con excepción de 2021.

Asimismo, destacó la evolución favorable del empleo formal, incluido el correspondiente al sector agrícola.

“Estos datos no son una estimación, son datos concretos. Están mejor que el 2011 o 2012, cuando crecimos en promedio 6,2%. Los datos están en 20 o 25% por encima”, manifestó Velarde al referirse a los indicadores recientes de la actividad económica.

BCRP: aumento de la inflación responde a choques de oferta

Respecto al comportamiento de la inflación, Velarde explicó que el incremento registrado entre marzo y setiembre respondió principalmente al encarecimiento de los combustibles y los alimentos.

El economista señaló que, frente a este tipo de choques de oferta, la política monetaria tiene un margen de acción limitado, debido a que las variaciones de precios no necesariamente responden a las decisiones sobre las tasas de interés.

Asimismo, indicó que la inflación sin alimentos, energía ni transporte se mantiene alrededor del centro del rango meta.

Según las cifras expuestas por Velarde, en octubre el 46% de los rubros de la canasta de consumo registró incrementos inferiores al 2%, lo que evidencia una concentración de las alzas de precios en determinados productos.

Julio Velarde advierte sobre los riesgos del fenómeno de El Niño para 2027

El presidente del BCRP también destacó la posición favorable del Perú en materia de endeudamiento frente a otras economías de América Latina.

Si bien reconoció que la inestabilidad política afectó el desempeño económico de los últimos años, sostuvo que actualmente observa mayores posibilidades de mejora que de deterioro.

De cara a 2027, Velarde expresó optimismo sobre las perspectivas de crecimiento económico. No obstante, advirtió que el fenómeno de El Niño podría ocasionar daños importantes y afectar el desarrollo de distintas actividades productivas.

CADE Ejecutivos 2026 analiza las oportunidades económicas del Perú

La participación de Julio Velarde formó parte del eje “Crecer en el mundo global” de la 64.ª edición de CADE Ejecutivos, encuentro organizado por IPAE Acción Empresarial bajo el lema “Unidos para Avanzar”.

El foro empresarial, que se desarrolla del 24 al 26 de noviembre en Cusco, aborda los desafíos del país para fortalecer su competitividad, atraer inversiones y generar mayores oportunidades de crecimiento desde las regiones.