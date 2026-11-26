Hace unas semanas se produjo una importante modificación en las reglas de aplicación de la legítima defensa mediante el Decreto Legislativo N.° 1743. La reforma elimina el requisito de la proporcionalidad del medio empleado e incorpora una presunción legal de razonabilidad de la conducta defensiva en favor de quien actúa para repeler una agresión. La finalidad es clara, fortalecer la protección jurídica de los ciudadanos y evitar cuestionamientos excesivos respecto de la forma en que reaccionaron ante un ataque. Sin embargo, surge una pregunta inevitable: Esta modificación, per se, ¿garantiza la exención automática de responsabilidad penal?

La respuesta es negativa. La legítima defensa continúa exigiendo la concurrencia de determinados presupuestos, entre ellos, la existencia de una agresión ilegítima actual o inminente y una respuesta orientada a neutralizar dicho peligro. La nueva presunción favorece la posición jurídica del ciudadano, al relevarlo de justificar la proporcionalidad del medio utilizado para defenderse, trasladando el debate hacia la verificación de las circunstancias concretas de la agresión.Sería un error interpretar la reforma como una autorización irrestricta para el uso de la fuerza o como la eliminación de las investigaciones penales en estos supuestos. El verdadero alcance de esta modificación dependerá menos del texto legal y más de la forma en que los operadores de justicia interpreten y apliquen la nueva regulación. El desafío será garantizar que esta mayor protección se traduzca en una tutela efectiva para los ciudadanos sin desnaturalizar los límites propios del derecho penal.