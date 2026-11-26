La tarde de ayer, el Jurado Electoral Especial (JEE) de Arequipa entregó las credenciales a los alcaldes y regidores electos de los 29 gobiernos locales de la provincia de Arequipa, así como a los 16 consejeros regionales que resultaron elegidos en las Elecciones Regionales y Municipales desarrolladas el 4 de octubre.

La ceremonia se llevó a cabo en las instalaciones del Club del Colegio de Abogados de Arequipa y contó con la participación de los miembros del pleno del JEE, autoridades locales, familiares de los electos e invitados especiales.

Aunque la actividad estaba programada para iniciar a las 15:00 horas, comenzó aproximadamente una hora después. Durante la primera parte del evento se desarrolló un acto protocolar en el que las autoridades electorales realizaron un balance del proceso electoral y de la atención de los recursos y apelaciones presentados tras la jornada de sufragio.

ENTREGA

Concluidas las intervenciones protocolares, se inició la entrega de credenciales a las autoridades municipales electas. El proceso se realizó en orden alfabético de los distritos de la provincia de Arequipa, comenzando con Alto Selva Alegre y culminando con Yura. En total, fueron acreditados los 28 alcaldes distritales y 190 regidores, quienes asumirán sus funciones desde el 1 de enero.

Posteriormente, se realizó la entrega de credenciales a las autoridades de la Municipalidad Provincial de Arequipa. El alcalde electo, Manuel Vera Paredes, recibió su acreditación en medio de los aplausos de los asistentes. Junto a él también recibieron sus credenciales los 15 integrantes del concejo provincial que lo acompañarán en la gestión municipal.

La parte final de la ceremonia estuvo destinada a los consejeros regionales electos, quienes fueron proclamados oficialmente la semana anterior. Los 16 representantes de las diferentes provincias de la región acudieron al acto para recibir el documento que los acredita como futuras autoridades del Gobierno Regional de Arequipa. La entrega se realizó siguiendo el orden de las provincias representadas, iniciando con los consejeros de Arequipa y concluyendo con los de La Unión.

En total, 234 autoridades municipales de la provincia de Arequipa, entre alcaldes y regidores, además de 16 consejeros regionales, recibieron sus credenciales. De esta manera, fueron acreditadas 250 autoridades electas que asumirán funciones para el periodo 2027-2030.

INCIDENCIAS EN CEREMONIA

La ceremonia contó con algunas incidencias que, aunque no condujeron a la paralización del acto, sí generaron diversas reacciones. Una de ellas protagonizada por el regidor reelecto de Mariano Melgar, Adrián Santana, quien lucio un cartel que decía “el arte y la cultura no es terrorismo”, lo exhibió durante la entrega de su credencial así como al momento de retirarse del estrado principal.

Posteriormente, la autoridad salió a los exteriores a denunciar que el personal del JEE de Arequipa habría destrozado su cartel, no obstante, Santana dejó él mismo a un acompañante, el cual le entregó la pancarta rota. Al ser consultado sobre ello, el concejal reiteró que personal del JEE lo habría roto.

Junto a él, el alcalde electo de Mariano Melgar, Sergio Gonzales, salió también a manifestar su apoyo a este accionar, indicando que se trata de una práctica democrática.

CANDIDATO EN CEREMONIA

Hasta el local donde se desarolló el acto protocolar se apersonó el candidato al Gobierno Regional de Arequipa, Jenry Huisa, a quien se le permitió el ingreso al lugar destinado para las autoridades electas y sus invitados. La exautoridad de Majes se paseó dentro del salón saludando a los presentes para retirarse tras media hora de presencia.