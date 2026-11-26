Los gobernadores regionales electos de Cusco, Ayacucho y Ucayali presentaron sus propuestas y compromisos para atraer inversiones, acelerar la ejecución de obras públicas y generar mayores oportunidades de crecimiento económico durante la segunda jornada de CADE Ejecutivos 2026.

Verónika Mendoza, Pabel Bellido y Sandro Acosta expusieron las principales necesidades de sus regiones y las condiciones que consideran necesarias para facilitar la inversión privada, durante el encuentro empresarial realizado el miércoles 25 de noviembre en Urubamba, Cusco.

Por su parte, los representantes empresariales de Huancayo, La Libertad, Loreto y Cusco identificaron la inseguridad, la burocracia y las deficiencias de infraestructura como obstáculos para el desarrollo regional.

Verónika Mendoza plantea construir un proyecto de desarrollo para Cusco

La gobernadora regional electa de Cusco, Verónika Mendoza, destacó la necesidad de construir un proyecto de desarrollo regional que articule los esfuerzos de las autoridades, el empresariado y la sociedad civil.

“Si bien es cierto construir ese proyecto de desarrollo regional es principalmente tarea de nosotros, los cusqueños, sí necesitamos también el apoyo, el concurso, las sinergias con las regiones vecinas y con los líderes y los empresarios de todo el país”, manifestó.

Mendoza también planteó la necesidad de contar con garantías para avanzar en la masificación del gas natural en Cusco, como parte de las condiciones para impulsar el desarrollo económico de la región.

Pabel Bellido invita a empresarios a invertir en Ayacucho mediante obras por impuestos

El gobernador regional electo de Ayacucho, Pabel Bellido, identificó el fortalecimiento de la descentralización y la promoción de las obras por impuestos (OxI) como prioridades para el crecimiento económico de su región.

La futura autoridad regional consideró que este mecanismo puede contribuir a acelerar la ejecución de proyectos de infraestructura y reducir los riesgos de corrupción.

En ese sentido, invitó al sector empresarial a invertir en Ayacucho mediante esta modalidad de ejecución de obras públicas.

Sandro Acosta anuncia que priorizará la construcción de carreteras en Ucayali

Por su parte, el gobernador regional electo de Ucayali, Sandro Acosta, señaló que la falta de conectividad constituye una de las principales barreras para el desarrollo económico de la región.

Ante esta situación, adelantó que su gestión priorizará un programa de construcción de carreteras, además de promover la simplificación de trámites administrativos y brindar seguridad jurídica a los inversionistas.

También destacó la necesidad de fortalecer la seguridad ciudadana frente al avance de las economías ilegales en Ucayali.