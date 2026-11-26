La Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA) realizará por primera vez la Caravana Mágica Navideña el domingo 13 de diciembre, desde las 17:00 horas, a lo largo de la avenida Independencia. El desfile de carros alegóricos contará con la participación de instituciones educativas y culturales, empresas privadas y las Fuerzas Armadas, con el objetivo de promover la integración familiar durante las fiestas de fin de año.

Los detalles fueron brindados por la subgerenta de Educación y Cultura, Ana María Carrasco, quien precisó que ya se inscribieron cerca de 15 delegaciones y que el plazo se ampliará para recibir a más participantes, especialmente empresas interesadas en presentar carros alegóricos.

La concentración se iniciará desde las 15:00 horas en la primera cuadra de la avenida Mariscal Castilla. El recorrido partirá a la altura del parque César Vallejo y la institución educativa Montessori, para avanzar por toda la avenida Independencia hasta el estadio Melgar, donde se ofrecerá una exhibición final.

La jornada tendrá una duración aproximada de tres horas, según la cantidad de agrupaciones que se sumen. La funcionaria explicó que la caravana no ingresará a la Plaza de Armas debido a las dimensiones de los carros y al despliegue de las unidades de las Fuerzas Armadas. Tras detectar vías obstruidas durante una inspección previa, indicó que coordinarán con Seguridad Ciudadana y otras áreas municipales para despejar la ruta y garantizar el orden.

OTRA CARAVANA

Por otro lado, la comuna provincial también apoyará la tradicional caravana navideña de Coca-Cola, programada para este domingo 29 de noviembre desde las 18:00 horas.

Este recorrido partirá de la avenida Los Incas, en Lambramani, y culminará en la Plaza de Armas aproximadamente a las 21:00 horas, a diferencia del corso municipal.