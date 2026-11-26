El ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, aseguró en el CADE Ejecutivos 2026 que el gobierno sacará adelante los proyectos de irrigación Majes Siguas II y Chavimochic III, a fin de lograr un crecimiento económico superior al 5% a mediados del actual periodo gubernamental.

En su participación en el bloque “Reformas económicas del Gobierno”, del CADE Ejecutivos 2026 que se desarrolla en Cusco, Elmer Cuba indicó que en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) reciben todos los días a las empresas. “Pero sí resolvemos cosas, entre ellas varios proyectos importantes eléctricos y mineros también”, anotó al referir que esperan en los próximos años entren nuevas unidades mineras, proyectos eléctricos y que continúe el boom de la agroexportación.

Señaló que ha acordado con el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, avanzar en los grandes proyectos de irrigación. “Con el ministro Vinelli hemos hecho un pacto de sangre, para sacar adelante Majes Siguas y Chavimochic. Mi trabajo es conseguir el dinero, bien habido, para gastarlo en aumentar la capacidad productiva del Perú”, dijo el titular del MEF.

Sobre la proyección de crecimiento económico de 4% en promedio para el periodo 2028-2030, que se consigna en el último Marco Macroeconómico Multianual que elabora el MEF, señaló que es “conservador”, porque es la base del presupuesto público y si se supera esa meta “enhorabuena”.

Aumento a profesores jubilados: “Yo soy muy impopular”

De otro lado, Elmer Cuba consideró que es impopular en el magisterio porque “no hay manera de cumplir” con una ley que está mal hecha para el incremento salarial y de pensiones.

“Mira, para comenzar, yo soy muy impopular con los profesores. 400,000 profesores y 400,000 más que están jubilados quieren una ley que el Congreso anterior dio y que no hay manera de cumplirla por varias razones . Primero porque es inconstitucional, segundo porque está mal definida, no hay manera de cumplirla formalmente es muy pobre su redacción. Tercero, porque es demasiado onerosa para el país y no quiero cargar a todo el país con una norma que es injusta”, explicó.

“Así que sí estamos proponiendo una norma superior que sea más razonable y que sea justa también con ellos”, subrayó.

Agregó al respecto: “El ministro de Economía no es popular, no es no es su función ser popular, es hacer lo correcto para el país y para eso estamos acá, es una invitación de la presidenta Fujimori que hemos aceptado, es un privilegio servir al país. Estamos haciendo ese esfuerzo y si soy popular o impopular es algo que nunca me he preguntado”, dijo.

Presión tributaria

El ministro de Economía y Finanzas aseguró que se ha mejorado en casi 800 millones de soles en la presión tributaria. “A esta velocidad podemos ir el próximo año no a 15 puntos del PBI de presión tributaria, sino a 16 sin cambiar ninguna tasa, sin presionar a las empresas que pagan lo que corresponde. Estamos yendo al evasor y otras (medidas) más que no puedo decir”, precisó.

Señaló que han puesto el foco en la Sunat, Sunafil y los municipios para destrabar las inversiones y mejorar la productividad.

Además, afirmó que insistirán en las facultades legislativas para las reformas laborales y tributarias en la microempresa . “En la parte en la parte laboral y tributaria de la microempresa, que tiene normas de hace 30 años que no están funcionando”, dijo.

Indicó que un tema que no está en las facultades legislativas es el tema de la inversión pública que requerirá una nueva ley.

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