En el marco del CADE Ejecutivos 2026, que se lleva a cabo en Urubamba, la mandataria, Keiko Fujimori, visitará la región para participar en la ceremonia de firma de la adenda entre el gobierno peruano y la empresa Cálidda. Este acuerdo tiene como objetivo central la masificación del gas en en la región Cusco, un proyecto largamente esperado por la población local.

La firma de esta adenda representa un paso hacia la modernización y expansión del acceso al gas natural en Cusco. Este recurso, vital para el desarrollo económico y la mejora de la calidad de vida, ha sido una demanda constante de los habitantes de la región. Con la implementación de este proyecto, se espera que más hogares y negocios puedan beneficiarse de una fuente de energía más limpia y económica.

El CADE Ejecutivos 2026, que reúne a líderes del ámbito político y empresarial, se ha convertido en el escenario ideal para la firma de este acuerdo. Antes, Fujimori destacó la relevancia de la colaboración público-privada para alcanzar objetivos comunes y mejorar la infraestructura energética del Perú.

Una parte de la población cusqueña ha recibido con optimismo la noticia de la firma de la adenda. Líderes comunitarios y representantes de asociaciones locales expresaron su esperanza de que este proyecto genere empleo y fomente el desarrollo económico en la región.

De otro lado, figuras como la gobernadora electa de Cusco, Verónika Mendoza, ha señalado estar en contra de este trato, por considerarlo poco beneficioso para la región. Las opiniones están divididas.