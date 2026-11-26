La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) concluyó la distribución del material electoral para la Segunda Elección Regional (SER) 2026 en las 63 oficinas descentralizadas de procesos electorales (ODPE) encargadas de organizar los comicios en 15 regiones del país.

Cabe recordar que el traslado inició el viernes 20 de noviembre desde el almacén de la entidad, ubicado en Lurín, Lima.

Durante cinco días, se enviaron cabinas de votación, ánforas, cédulas de sufragio, actas electorales, relaciones y listas de electores, láminas de protección de resultados, sobres para actas y votos impugnados , además de útiles como cintas adhesivas, tampones para huella dactilar y lapiceros.

El material permitirá instalar 42,929 mesas de sufragio para que los miembros de mesa conduzcan la votación, realicen el escrutinio y emitan las actas correspondientes.

Asimismo, la ONPE entregó 100 cédulas de sufragio adicionales en cada uno de los centros de acopio que funcionarán en los 5,417 locales de votación, como medida ante eventuales contingencias. El traslado se realizó por vías terrestres, aéreas y fluviales, comenzando por las ODPE de Loreto, las más alejadas de Lima, y finalizando en oficinas de Áncash, Junín, Lima, Pasco y otras regiones.

Cada vehículo contó con un comisionado de la ONPE, monitoreo satelital y resguardo de efectivos de la Policía Nacional del Perú durante todo el recorrido.

Frente a los riesgos asociados al fenómeno El Niño, las cajas destinadas a las mesas de sufragio recibieron doble cobertura de plástico y papel film para garantizar su impermeabilización. Previamente, la ONPE también distribuyó material para la jornada de capacitación de miembros de mesa, programada para el domingo 29 de noviembre.

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