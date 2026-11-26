El presidente del Congreso y del Senado, Miguel Torres (Fuerza Popular), afirmó este miércoles que, si la Cámara de Diputados no logra establecer restricciones a una eventual ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), corresponderá al Senado introducirlas.

Su pronunciamiento se produjo durante su participación en CADE Ejecutivos 2026, que se realiza en Urubamba, Cusco, y se enmarca en el debate sobre la futura Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (Mape).

Torres sostuvo que Fuerza Popular debe impulsar un debate sobre la Ley MAPE y, ante una posible prórroga del Reinfo, exigir “candados” que permitan restituir la interdicción de la tenencia ilegal de explosivos y reducir el número de inscritos en el registro. “Si no se logra en Diputados, yo creo que se tiene que hacer en senadores”, declaró el titular de la cámara alta, quien rechazó que tales cambios impliquen una desnaturalización de la norma.

El legislador cuestionó a Juntos por el Perú, bancada que preside la Comisión de Energía y Minas de Diputados, por el retraso en el dictamen del proyecto de Ley MAPE enviado por el Ejecutivo. Según Torres, el plazo de 15 días para tratar la iniciativa con carácter de urgencia venció el 10 de noviembre sin dictamen, por lo que acusó a la comisión de incumplir el reglamento y de buscar impulsar una nueva ampliación del Reinfo.

“Ellos quieren sacar una ampliación del Reinfo. Los votos lo tienen”, advirtió Torres, quien consideró que la intención del Gobierno de aprobar una nueva ley de formalización minera está siendo “boicoteada”. El presidente del Senado también discrepó con el presidente de la Cámara de Diputados, Óscar Reto (Buen Gobierno), quien evitó fijar una posición sobre una eventual prórroga del Reinfo y fue pifiado por parte del empresariado durante el foro.

En su exposición, Torres vinculó la discusión legislativa con la necesidad de estabilidad institucional y defendió el retorno a la bicameralidad como un mecanismo para corregir errores y evitar decisiones apresuradas. “La bicameralidad vino para darle estabilidad al país y eso es bueno”, afirmó, aunque precisó que el sistema no debe generar una “anemia legislativa” ni impedir la aprobación de normas relevantes.

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