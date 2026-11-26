Con gráficas, publicaciones e historias reales, el periodista Xabier Díaz de Cerio nos presenta “Está que quema: periodismo y ciudadanía frente a la emergencia climática” (Editorial UPC), su más reciente libro, en donde expone las formas cómo nos están contando sobre la crisis climática que padecemos.

En entrevista con Correo, el escritor plantea la necesidad de construir una nueva narrativa del clima, basada en soluciones, conocimiento y participación ciudadana. Asimismo, presenta el periodismo como una vía para exponer conscientemente alternativas y soluciones a la problemática.

MIRA AQUÍ | Gustavo Rodríguez, escritor: “Uno no deja de ser adolescente hasta que se gatilla una emoción” (Entrevista)

“Vivimos en un contexto de ‘infoxicación’, donde recibimos una cantidad enorme de información y muchas veces no sabemos distinguir entre lo que está contrastado y lo que es simplemente una opinión o un rumor. Creo que el periodismo puede suministrar información de calidad y reflexionada para construir ese puente que actualmente está roto”, señala el autor.

En “Está que quema” propones una manera de acercarnos a la información ambiental...

Considero que, además de una crisis climática, existe una crisis espiritual, en el sentido de que el ser humano se ha desconectado de la naturaleza, de sí mismo y de los demás. Necesitamos sanar esas relaciones. Para ello, también tenemos que descolmatar nuestro cerebro de tanta información de mala calidad.

El texto busca construir una nueva narrativa del clima, ¿por qué consideras importante dejar atrás el enfoque catastrofista?

Hay un dato interesante. El 40% de las personas entrevistadas señala que no quiere consumir información climática porque tiene un carácter demasiado sensacionalista. Cuando todo parece estar mal y no hay nada que hacer, las personas terminan pensando que tampoco pueden hacer nada. Eso genera frustración y apatía, pero no movilización.

¿Cómo cambiar esa idea?

Debemos apostar por lo que en periodismo se conoce como periodismo de soluciones. Encontrar ejemplos de situaciones y experiencias que funcionan para construir nuestro relato desde ahí. [...] Necesitamos informar desde las posibles soluciones y ofrecer ejemplos que generen esperanza.

El Perú es un país megadiverso y, sin embargo, todavía no vemos una movilización ciudadana suficientemente fuerte frente a los problemas ambientales. ¿Qué está fallando?

El Estado y los distintos gobiernos están fallando porque el cambio climático es un asunto muy complejo que no involucra únicamente al sector ambiental. También tiene que ver con la política, la economía, la agricultura, la producción, la justicia y las poblaciones vulnerables. Hace falta coordinación y, sobre todo, reconocer los conocimientos que existen en la sociedad.

¿Qué tipo de conocimientos?

Hay comunidades que llevan miles de años habitando estos territorios y que poseen conocimientos ancestrales con soluciones climáticas muy interesantes, no solo para el Perú, sino también para el mundo. Un ejemplo es la siembra y cosecha de agua. Las hermanas Machaca, en Ayacucho, han trabajado con estas tecnologías y han compartido sus conocimientos en otros países, como Costa Rica.

¿Cómo acercar esa información a los ciudadanos?

Necesitamos información que genere movimiento, no que sea estéril. El libro busca precisamente construir un puente entre la ciencia y la ciudadanía: que la ciencia sea más sensible a las necesidades de la sociedad y que la sociedad también desarrolle un mayor espíritu científico.

En tu experiencia, ¿qué oportunidades y desafíos ambientales tiene el Perú frente a la realidad climática?

El Perú es [...] uno de los países con mayores reservas de agua de Latinoamérica, aunque nuestros glaciares han perdido aproximadamente el 50% de su superficie. Tenemos que ser conscientes de lo que eso significa. [...] Por eso, como periodistas, tenemos que estar atentos a estas realidades, conectar los acontecimientos y ponderar la información.

Xabier Díaz, escritor

Es periodista y vive en Lima desde 1999. En el 2004, fundó Fábrica de ideas, un estudio de periodismo visual y comunicación estratégica que, con el tiempo, se ha especializado en proyectos de divulgación ambiental y sostenibilidad.

2024 publica “Abecedario climático peruano” (Debate).

2021 publica “El libro de los elementos” (Apacheta).

1972 nace el autor en Pamplona, España.

TE PUEDE INTERESAR