Del 5 al 8 de noviembre, la Ciudad Blanca será otra vez sede de uno de los encuentros culturales más esperados. El Hay Festival Arequipa presenta su duodécima edición con más de 156 invitados, de 20 distintos países, y diversos personajes del ámbito literario, científico, artístico y cultural.

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En conversación con Correo, Ángela Delgado Valdivia, directora de Desarrollo y Comunicaciones del Hay Festival Arequipa, da detalles sobre la organización y quiénes serán los estelares nacionales e internacionales que participarán de esta edición. Asimismo, reflexiona sobre la falta de apoyo a la cultura y los logros cívicos que, como país, podemos lograr si se invirtiera en ella.

“A veces nos sorprende que ciertas instituciones estatales no dimensionen el valor del festival como instrumento para generar interés cultural y turístico. Este año, por ejemplo, vamos por primera vez a Tacna con Hay Festival Presenta Tacna. También estamos llegando al Valle de Majes con el Hay Festival Comunitario”, detalla Ángela a Correo.

Angela Delgado, vocera del Hay Festival Arequipa.

El Hay Festival llegó al Perú en 2015. ¿Cómo ha evolucionado a lo largo de estos años?

Ha sido una experiencia retadora en todo sentido. [...] Además de ser un festival destino, generamos un impacto mediático realmente importante para el país y para Arequipa en particular. Son casi ocho millones de dólares de impacto mediático internacional, algo que debería verse como una inversión.

Es bonito ver cómo la ciudad se viste de gala y se pone de fiesta porque no es habitual que la cultura convoque tanta atención. Es maravilloso comprobar que la gente quiere más contenidos y acercarse a temas tan diversos como literatura, historia, geografía, matemáticas, deportes, moda y Amazonía.

El Hay Festival también es considerado un espacio de descentralización cultural. Sin embargo, todavía hay quienes se preguntan por qué realizarlo en Arequipa...

Porque la ciudad reúne todas las condiciones, como bien dijo Mario Vargas Llosa, quien impulsó esta iniciativa. Tiene un centro histórico imponente y maravilloso, y las sedes que elegimos están a una distancia caminable. Considero que Arequipa ha demostrado que puede aspirar a ser una capital cultural, no solamente del Perú, sino del mundo. ¿Por qué no?

El festival basa su gestión en un proceso de calidad y calidez. Pretendemos darle un espíritu local a una iniciativa que también pertenece a una red internacional de festivales. Estamos en México, Colombia, España y Gales, donde nació el festival, en el Reino Unido. Es importante que la gente sienta que las sedes son distintas y que encontrará algo especial en Arequipa, como lo encontrará en Querétaro o Cartagena. No son ciudades iguales ni tienen públicos similares.

Angela Delgado, vocera del Hay Festival Arequipa.

Para descentralizar la cultura se necesita más que trasladar actividades a otras ciudades. ¿Qué condiciones hacen falta para lograrlo?

Evidentemente, se necesita apoyo. Por eso estamos en Tacna y hemos realizado actividades en Moquegua y Ayacucho. También tuvimos una experiencia en Cusco. Estamos abiertos a llegar a otros territorios si conseguimos las condiciones necesarias. Si un país apuesta por la cultura, la gente va a comunicarse mejor y conocer sus derechos y obligaciones. Todos somos distintos y pensamos de manera diferente. Necesitamos conocer lo que piensa el otro para interpretar sus aspiraciones y comportamientos, siempre desde el respeto.

Eso también forma parte del festival: aprender a escuchar al otro, atenderlo y tratar de entenderlo. Esa es una inversión.

¿Qué diferencia al Hay Festival Arequipa de las ediciones que se realizan en otros países?

Es importante destacar el apoyo estatal que reciben otros festivales, como los de Colombia y México. Creo que allí existe una apuesta más contundente en términos de inversión económica porque han medido y dimensionado la trascendencia del festival. No solamente por ser un encuentro cultural, sino porque también posiciona al país como destino cultural.

El festival es como un bálsamo, una isla refrescante que permite intercambiar ideas, conocer otras opiniones y escuchar otras experiencias. Eso enriquece la vida de las personas.

Angela Delgado, vocera del Hay Festival Arequipa.

Sobre las temáticas, el festival no se limita a la literatura. También abre conversaciones sobre el medio ambiente, la salud mental y otros temas...

Exactamente. Este año tenemos temas de medio ambiente y salud mental. Participan autoras como Rosa Chávez y Elisa Tokeshi, que abordan asuntos relacionados con la salud mental en su producción literaria. También tenemos un segmento importante sobre fotografía. Creo que el Hay Festival puede convocar a agentes culturales y personas con capacidad de decisión para que, en algún momento, se forme un archivo fotográfico del sur, considerando la importancia de Arequipa en ese ámbito.

Habrá conversaciones sobre la realidad nacional, con cuatro mujeres que analizarán lo que sucede en el Perú; un encuentro sobre el papa y la encíclica, además de otras actividades vinculadas con la historia de las religiones. También se abordará la gestión cultural y la importancia de leer el país desde las artes escénicas.

También se impartirá charlas y conversatorios sobre la gestión cultural y otras temáticas...

La gestión cultural también tendrá un lugar destacado. Participará Miguel Rubio y habrá conversaciones sobre la sexualidad en el Perú a partir de una reciente investigación de Lucho Nieto.

Además, hablaremos de urbanismo, ciudades sostenibles y ambientes habitables y saludables, relacionando la literatura con la reflexión sobre el cuidado del medio ambiente.

El deporte también estará presente. Se conversará sobre el triunfo de Alex Olmedo en Wimbledon y Julio Granda presentará un libro dirigido principalmente a niños y jóvenes. También realizará una partida demostrativa de ajedrez para el público infantil.

¿Cuáles son los invitados y las actividades estelares de esta edición 2026?

Hay muchísimos. Este año viene J. M. Coetzee [Premio Nobel de Literatura en 2003]. Presentará un libro sobre la poesía de Mariano Melgar, sus yaravíes, traducidos del español al inglés en una edición bilingüe que ha trabajado junto con Valerie Miles. También viene Mircea Cărtărescu.

También tenemos una selección de autores franceses y otros invitados internacionales con trayectorias muy interesantes.

Habrá cine, con una proyección de “Un mundo para Julius” en homenaje a Alfredo Bryce Echenique, seguida de un conversatorio con la directora. También abordaremos la poesía de Blanca Varela y propiciaremos un encuentro imaginario entre ella y Julia Ferrer, dos poetas contemporáneas, a través de una conversación literaria.

SOBRE LA AUTORA

Ángela Delgado, Gestora Cultural

Licenciada en Ciencias de la Comunicación Social. Estudió también varios cursos en Gestión Cultural, en el Kennedy Center (EE.UU.). Lleva la dirección del Hay Festival Arequipa desde el 2015.

2015 llega el Hay Festival por primera vez al Perú.

30 mil butacas ocupadas logró el Hay Festival Arequipa 2025.

31 marzo de 1966 nace Ángela, en Arequipa.

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