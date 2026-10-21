A los 14 años, Germán Tejada encontró en “Los inocentes”, de Oswaldo Reynoso, una historia en la que se sintió representado. Décadas después, aquel libro que lo acompañó durante el despertar sexual se convirtió en el punto de partida de su ópera prima, una adaptación libre en la que entrelaza la obra literaria con sus propios recuerdos y cuestionamientos.

En conversación con Correo, el cineasta reflexiona sobre la masculinidad, los prejuicios que persisten en la sociedad y el poder del arte para abrir preguntas y acompañar a nuevas generaciones a través de su filme que se encuentra en cartelera a nivel nacional.

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“Cuando pensé en hacer mi primera película, volvió a mí esa etapa que para mí fue superconflictiva, incluso medio traumática. Desarrollarse como hombre en una sociedad como la nuestra, con tanta misoginia, machismo y homofobia, donde el bullying y las burlas forman parte de la experiencia, es complicado”, comenta Germán a Correo.

¿Cómo fue el proceso de adaptación del libro a película?

Decidí traerla a la contemporaneidad, combinar elementos del libro con aspectos de mi vida y, por necesidades narrativas, empezar a mezclar los cuentos. [...] Así llegamos a Los inocentes, que es una obra por sí sola. Se inspira en el libro, lo homenajea, pero no pretende ser una copia fiel.

¿Qué aspectos de tu propia historia terminaste incorporando a la película?

Esa ambigüedad, esa sensibilidad que viene de haber estado muy rodeado de mujeres. Creo que eso también me ha permitido conectar con un lado más sensible que tuve que esconder todo el tiempo. También incorporé el contexto en el que me movía cuando tenía esa edad. Quise llevarlo a esa escena punkera y subte.

entrevista al cineasta Germán Tejada

El libro transcurre en los años sesenta, pero los temas que aborda siguen vigentes...

Creo que eso es lo que le da relevancia a la película. Necesitamos revisar estos temas. Los hombres, sobre todo, no estamos bien; estamos, en verdad, bastante mal. Ahora estamos en un momento peor que cuando empecé a escribir la película, porque estamos viviendo una involución. Siento que las nuevas tendencias políticas en Sudamérica están haciendo resurgir una mirada retrógrada, machista, misógina, clasista y racista.

¿Cómo y por qué es tan importante la cultura para hablar sobre estos temas?

Siento que es mucho más necesario que quienes estamos vinculados al arte y la cultura intentemos entrar en el inconsciente, generar preguntas y ver si podemos lograr algo desde ahí. Porque desde el discurso oficial nos están proponiendo una involución, nos están deshumanizando.

Adaptar una obra tan transgresora como “Los inocentes” supone un riesgo. ¿Te preocupaba la reacción de los lectores de Reynoso?

Hacer una adaptación de “Los inocentes es un atrevimiento”, definitivamente. Ha sido y seguirá siendo controversial, porque hay quienes van a ver la película con la guardia arriba, pensando: «A ver qué han hecho con mi libro, qué han hecho con mis Inocentes». Eso también ha generado mucho hate durante los festivales, entre los puristas.

¿Sientes que hacer esta película ha sido una forma de catarsis personal?

Definitivamente. En algunos momentos me he preguntado por qué estoy haciendo esta película, porque es muy personal. A veces uno no se siente lo suficientemente empoderado. Pasan cosas en la vida, uno se encuentra con sus propios conflictos con la masculinidad y se pregunta: «¿Quién soy yo para decir esto?». Pero, mi intención es abrir preguntas, las mismas que yo me he hecho.

Más de seis décadas después de la publicación del libro, ¿crees que los hombres peruanos han aprendido a relacionarse de otra manera con sus emociones?

Me encantaría pensar que sí, que algo ha cambiado. [Pero], estamos en un momento muy complejo y hasta podría decirse que estamos peor, porque nos han polarizado a tal nivel que el clasismo, el racismo, la homofobia y el machismo se han convertido en parte del discurso oficial. Está difícil.

SOBRE EL AUTOR

Germán Tejada, cineasta

Es director, guionista y realizador audiovisual peruano. Estudió Comunicación Audiovisual en la Pontificia Universidad Católica del Perú y se formó en dirección de actores en la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños, en Cuba.

2 premios obtuvo “Los inocentes” en el Festival de Cine de Lima.

4 Leones de Cannes obtenidos por su trabajo en publicidad.

1985 nace Germán Tejada en Lima.

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