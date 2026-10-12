A veces, para conocer a un escritor, hay que dejar por un momento sus libros sobre la mesa y escucharlo hablar. En las palabras de Alfredo Bryce Echenique aparecen el humor, las contradicciones, las anécdotas y también ese particular modo de mirar la vida que luego se convirtió en literatura.

El periodista y escritor peruano Jorge Coaguila ha reunido esas voces en “Alfredo Bryce Echenique: Entrevistas escogidas” (Revuelta Editores), un recorrido de décadas que permite volver sobre el hombre detrás del personaje y sobre el escritor que, pese a las controversias, dejó algunas de las páginas más entrañables de nuestra literatura.

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“[...] Vargas Llosa nos sorprende por su técnica, pero Bryce sí nos llega a hacer reír y a tener momentos de tristeza. Era más sentimental. Te hacía conmover por el sufrimiento que tenía un personaje, por una joven o por la tristeza que le embargaba algo. Era un maestro del relato, de crear escenas, de conmovernos con algunas frases. Eso no es fácil”, detalla Coaguila a Correo.

¿Qué queda de Alfredo Bryce cuando dejamos de lado al personaje y nos quedamos solamente con el escritor?

Va a quedar de Bryce sus grandes momentos literarios y también sus grandes momentos en las declaraciones. Era una persona que dominaba muy bien la conversación. Pocos autores lo han hecho y lo hacen. Fue un maestro del diálogo [sabía] cómo dominar las palabras, cómo narrar y cómo responder a preguntas difíciles.

En las entrevistas aparece también el hombre detrás del escritor. ¿Qué aspecto de Bryce permiten conocer mejor estas conversaciones?

Era una persona muy querida, uno de los escritores más queridos. Todo eso se expresa en su vida un poco desordenada. Vivía con bastantes mudanzas, como su personaje Felipe Carrillo, que se mudaba continuamente. También están sus relaciones amorosas: se casó tres veces. Todo eso permite tener una visión integral del personaje y del momento histórico en el que vivió, teniendo como protagonista a Bryce.

Fotos al escritor Jorge Coaguila. FOTOS: MARIO ZAPATA N. / @PHOTO.GEC

¿Qué tenía Bryce como entrevistado que lo hacía tan particular?

Contaba anécdotas, historias. Había conocido a muchos escritores y era un tipo encantador, envolvente. En una de las entrevistas que le hace César Hildebrandt, por ejemplo, prácticamente se retiran las preguntas y se deja hablar a Bryce como un monólogo. Y no para de contar anécdotas tras anécdotas. [...] Es un río de historias lo que hace Bryce en sus libros: contar historias de manera coloquial, se va por las ramas y a veces vuelve y continúa. Un contador de historias nato.

A lo largo de las décadas, ¿encontraste contradicciones en la manera en que Bryce se describía a sí mismo?

Por supuesto. En cierto momento tenemos una idea sobre determinada ideología y más adelante cambia de parecer. En los años sesenta era muy común que nuestros intelectuales peruanos fueran de izquierda y más adelante pasaran a ser más liberales. El caso más claro es el de Vargas Llosa. Bryce dejó un poco de abrazar la izquierda, ya no volvió a Cuba, por ejemplo, y fue crítico con Fidel. Hay muchas contradicciones en muchos sentidos.

Las acusaciones de plagio marcaron su trayectoria. ¿Cuánto cree que afectaron su reconocimiento como escritor?

Mucha gente dejó de leer a Bryce y, en el mundo académico, dejaron de hacer tesis y de investigar su producción. Eso lo ha dañado bastante. Después de estas acusaciones, el número de lectores bajó y, desgraciadamente, a veces eso sobresale por encima de su calidad literaria. Y de eso ya no se pudo recuperar mucho.

Sin embargo, sostiene que Bryce sigue siendo uno de los grandes autores peruanos. ¿Por qué?

Podemos dejar subrayado que Bryce es uno de los grandes autores de nuestra literatura, que podrá ser recordado por magníficos libros y algunos grandes cuentos. Nos sorprende su técnica, pero Bryce sí nos llega a hacer reír y a tener momentos de tristeza. Y para eso hay que tomar en cuenta que no es sencillo. Era un maestro del relato, de crear escenas, de conmovernos con algunas frases. Eso no es fácil. Y Bryce está entre los más grandes de nuestra literatura en ese sentido.

SOBRE EL AUTOR

Jorge Coaguila, Escritor

Periodista y escritor. Es magíster en Literatura Peruana y Latinoamerica-na por la Universidad Mayor de San Marcos. Ha publicado Ribeyro, la palabra inmortal (1995) y Vargas Llosa la mentira verdadera (2017).

34 entrevistas de Bryce reúne la nueva edición del libro.

1970 nace el autor Jorge Coaguila en Lima.

2021 publicó la biografía “Ribeyro, una vida”.





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