Actualmente se habla de volver a la evaluación sumativa utilizando la escala de 0 a 20 dejándose de lado la reforma de la aún evaluación formativa y cualitativa que evalúa por logros en 4 niveles las competencias de aprendizaje: AD (logro destacado), A (logro satisfactorio), B (en proceso) y C (en inicio, tiene dificultades).

Esta reforma se inició con Fujimori; tuvo continuidad en el de Paniagua y Toledo. Y se fortaleció el 2009 durante el segundo gobierno de García logrando su generalización el 2016 con la aprobación del Currículo Nacional de la Educación Básica en el gobierno de Humala y aplicándose en el de PPK, ciertamente, con el aporte de directivos y técnicos calificad

Esta reforma tiene mucho que mejorar; sin embargo, situó al Perú a la vanguardia en el desarrollo del currículo por competencias y la evaluación formativa. Y es que los niveles de logros de aprendizaje (AD, A, B y C) evalúan competencias que integran dinámicamente: capacidades, conocimientos y actitudes - valores. Ha costado trabajo que algunos padres de familia la asuman por deficiencias de las burocracias del Sector, sin embargo, puede mejorarse sin volver a la evaluación de cero a veinte porque es incompatible con la evaluación cualitativa y recuperadora en un currículo por competencias.

Y es que los números no explican qué aprende el estudiante, en qué va mejorando, o cuáles son sus dificultades. Una calificación de 0 a 20 con promedio (con décimas) de las tareas, pruebas escritas, intervenciones, etc. no permiten identificar y retroalimentar con pertinencia los aprendizajes integrados a lo largo de un bimestre y/o de un año escolar. El desafío es mejorar la normatividad de la evaluación formativa con un currículo por competencias reestructurado.