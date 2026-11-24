El balneario de Colán volverá a convertirse en el punto de encuentro de los amantes del running, con la Media Maratón Colán 2026, una competencia organizada por Run Pacers, que reunirá a corredores de distintas ciudades del país en las distancias de 5K, 10k, 21k y también en la categoría Kids.

La competencia se realizará el 13 de diciembre con un circuito que recorrerá la Costanera de Colán, ofreciendo a los participantes una experiencia deportiva frente al mar, en un entorno que combina el esfuerzo físico con los paisajes característicos de la costa piurana.

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COMPETENCIA

El objetivo es seguir promoviendo el deporte, los hábitos saludables y el turismo en el norte del Perú y este año busca seguir cosechando el éxito de las ediciones anteriores. Este evento busca consolidarse como una de las principales competencias del calendario deportivo regional, convocando tanto a corredores que buscan superar sus marcas personales como quienes lo hacen por primera vez.

La empresa privada se consolida por tercer año consecutivo y ya cuenta con el auspicio de Cementos Pacasmayo que acompaña esta iniciativa, reafirmando su compromiso con el desarrollo del norte del país y con aquellas actividades que generan bienestar, impulsando iniciativas que promueven el deporte, y la integración.

“Creemos que construir un mejor futuro va más allá de la infraestructura. También significa generar oportunidades e inspirar a las personas a superar sus propios límites. Cada kilómetro recorrido representa esfuerzo, perseverancia y un sueño que, juntos podemos ayudar a construir” , destacó Javier Castillo, jefe Corporativo de Pacasmayo.

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APOYO

La competencia pedestre también cuenta con el respaldo de la municipalidad del centro poblado San Lucas de Colán, cuya participación es fundamental, además otras empresa afines a la competencia.

Cabe señalar que la Media Maratón estaba prevista para el día 6 de diciembre, pero se tuvo que reprogramar debido a la segunda vuelta de las Elecciones Regionales y se trasladó para el domingo 13, buscando garantizar las condiciones de seguridad, en un evento de esta magnitud.