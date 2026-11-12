La literatura distópica parece acercarse cada vez más a la realidad. Para Dany Salvatierra, esa relación no es casual: la tecnología, la polarización política y las desigualdades sociales que atraviesan el Perú encuentran en la ficción un espacio para cuestionar aquello que hemos normalizado.

El escritor peruano conversa con Correo desde España, donde hoy presentará “Criaturas virales”, su novela publicada en 2025 y seleccionada para representar al Perú en Mapa de las Lenguas 2026, iniciativa editorial que promueve la circulación internacional de la narrativa en español.

MIRA AQUÍ | Rosa Montero, escritora española: “Hay gente que se muere sin saber quién es ni qué desea de verdad” (Entrevista)

En esta entrevista, Salvatierra reflexiona sobre los riesgos de los abusos de poder, la dependencia tecnológica, las estructuras sociales y la importancia de abrir espacio a géneros como la ciencia ficción y la distopía dentro de la literatura peruana.

“El libro ya está en librerías, pero abrirse camino en un país que no es el tuyo, sobre todo cuando te publican por primera vez, es difícil y existe cierta incertidumbre. Estoy muy emocionado de poder conocer a Sara Barquinero, que es una de mis referencias”, expresa Dany a Correo.

¿Qué nuevas lecturas puede encontrar una novela profundamente vinculada a Lima cuando empieza a circular en Madrid?

Es muy curioso que estos días estemos viviendo aquí en España una situación que parece sacada de una distopía. Hay una huelga nacional general en la que se protesta por las cuestiones de vivienda y por la poca representación que tienen los migrantes en este país, las pocas oportunidades y los pocos derechos.

Todo esto surgió a partir de la muerte de una inquilina anciana a la que sacaron de su departamento. Los propietarios lo vendieron a una inmobiliaria y la desalojaron. Ella falleció al poco tiempo. Eso detonó una ola de manifestaciones y hoy es el día central.

Es una situación distópica que encaja perfectamente con el ambiente que trata de recrear la novela.

Quizás sea algo que podamos conversar con Sara: estos escenarios que uno piensa que son apocalípticos, pero que en realidad pueden pasar en cualquier país y en cualquier momento.

La distopía parece dialogar cada vez más con la realidad. ¿Crees que este género tiene hoy una responsabilidad particular frente a la política y los discursos extremos?

Por supuesto. De hecho, cuando empecé a escribir me dije a mí mismo que no iba a hacer una literatura apolítica.

Pero lamentablemente, en el día a día, las cosas están tomando un cariz tan distópico y peligroso que, irremediablemente, toda literatura que se produce hoy en día es inevitablemente política. Tiene que tirar hacia algún bando. Si no lo hace, a los autores se les critica por ser apolíticos y por no tomar partido.

En esta novela quise retratar los peligros del progresismo. Sin embargo, hubo gente muy progresista que la leyó y se sintió identificada, porque consideró que era una crítica contra los abusos del oficialismo.

[...] Tratar de meterme en cuestiones que sean fácilmente criticables no es mi intención. Cualquier abuso de poder es condenable, venga del bando que venga. Esa es una suerte de red flag que el lector puede identificar y a partir de la cual puede plantearse sus propios cuestionamientos.

En “Criaturas virales” aparecen tecnologías que parecen futuristas, pero algunas ya empiezan a existir. ¿Qué cambia para ti cuando aquello que imaginaste termina convirtiéndose en realidad?

Es normal en la literatura que un autor proponga determinados temas y estos terminen volviéndose realidad.

Por ejemplo, en la novela existe una suerte de dispositivo que reemplaza al teléfono celular, que ya tenemos instalado en el cerebro como un chip. A partir de eso, uno puede ver todo lo que aparece en la pantalla del celular simulado frente a los ojos.

Eso ya existe. [...] Son tecnologías que yo me había planteado originalmente en mi mente de fabulador y que ahora están existiendo. Eso ha ocurrido desde tiempos inmemoriales: los científicos mismos contrataban a escritores, como Julio Verne, que había hablado de un submarino incluso antes de que existiera el concepto de un artefacto similar.

Siempre existe esa comunión entre la ciencia y la literatura, que se ayudan mutuamente a tratar de resolver el enigma del ser humano.

En la novela también cuestionas nuestra dependencia de los dispositivos y las aplicaciones. ¿Qué peligros te preocupan más de esa relación con la tecnología?

En mi libro hablo de los peligros de que uno ya esté acostumbrado al celular y a Google Maps, al punto de que sin Google Maps no podemos llegar a ningún sitio.

Una vez tuvieron que hacerme el delivery de un mueble. Les mandé mi dirección y me dijeron: «No, pero mándanos la ubicación por WhatsApp». Yo les respondí que no necesitaba mandarles la ubicación, que podían poner mi dirección, perfectamente descrita, en Google Maps y encontrarla.

Me dijeron que los choferes no sabían hacerlo y que preferían detectar el lugar cuando uno compartía la ubicación. Me quedé pensando: ya estamos a un paso de que no puedas dar una dirección y las personas no sean capaces de resolverlo por sí mismas.

Eso definitivamente nos afecta como especie, en nuestras costumbres y en nuestro día a día. Pasar de usar Google Maps a ni siquiera poder encontrar una dirección sin mandar la ubicación es algo que está creciendo a pasos agigantados.

Ese lado oscuro de la tecnología, vinculado a las interacciones humanas que antes eran distintas, es un caldo de cultivo para muchos horrores que pueden surgir en el futuro.

En “Criaturas virales” hay una reflexión sobre el poder y la vigilancia. ¿Te preocupa que terminemos viviendo algo parecido a lo que planteaba George Orwell en 1984?

Cuando hemos hablado de la polarización y de la violencia política, sea de un bando o de otro, he recordado 1984, de George Orwell. En esa novela existía el Gran Hermano, una entidad que, como tú misma dijiste, no es ni izquierda ni derecha: es uno solo.

Ahora parece que eso fuera a ocurrir también, que los dos bandos estuvieran unidos en uno solo. Eso me suscita temor y, a la vez, fascinación por cómo las cosas a veces se desarrollan.

Hay varios autores que dicen que la historia se escribió por sí misma. En mi caso puedo decir lo mismo.

Siento que, analizando las estructuras sociales de nuestro país, uno puede ver que nada ha cambiado desde que fuimos colonizados. Ganamos la independencia, pero hay dinámicas raciales, sociales y presiones que se mantienen hasta el día de hoy. Por eso somos el Perú.

¿Ese era también uno de tus objetivos al escribir “Criaturas virales”: mostrar que aquello que parece futurista puede revelar problemas que ya existen?

Sí, precisamente ese era mi objetivo cuando escribí el libro: que los lectores mismos se den cuenta de que hemos vivido casi en una realidad alternativa y no hemos tomado conciencia de lo que realmente ocurre.

Es bueno que empecemos a hacerlo como peruanos, sobre todo las nuevas generaciones y los nuevos lectores, los jóvenes. Que se den cuenta de que, si quieren que el Perú cambie, el cambio tiene que ser de base. Si no, no hay forma.

¿Qué significa para ti formar parte de Mapa de las Lenguas?

En primer lugar, creo que es el paso más importante de mi carrera. En el Perú, el tipo de literatura que yo produzco no suele tener la relevancia que existe en otros países.

[...] En el Perú somos más conservadores en cuestiones de género literario. Acá se consume mucho más la literatura realista, que retrata la injusticia de las clases sociales o la violencia política.

No hay una relevancia o, por ejemplo, autores de ciencia ficción o de géneros sobrenaturales que sean particularmente populares. No son tan consumidos aquí.

Por eso creo que es un logro doble, incluso triple, que este libro haya sido elegido para representar al Perú en la colección Mapa de las Lenguas. Precisamente un libro que escapa al género realista representa a nuestro país. No es la típica literatura a la que estamos acostumbrados a consumir.

Quizás algunos lectores del continente digan: «Ah, bueno, en el Perú también se producen distopías». Y eso es algo que creo que estamos exportando: libros de literatura no realista.

¿Qué posibilidades abre esta circulación internacional para otros autores peruanos y para géneros menos tradicionales?

Creo que abre puertas. Permite que otros géneros menos tradicionales, asociados a la ciencia ficción y la distopía, puedan mostrarse. Y no solo eso: también se muestra el trabajo de los escritores, en este caso el mío, que refleja preocupaciones de la sociedad, de la literatura y de la política, de lo que se vive.

Además, coincide con otros retratos que se están contando en España.

Finalmente, ¿qué viene para “Criaturas virales” después de esta presentación en España?

El libro también ha tenido el privilegio de seguir vigente. Fue publicado en 2025 y ahora es el último libro en salir de esta colección de Mapa de las Lenguas 2026.

Eso significa que el próximo año van a seguir habiendo presentaciones y el libro va a continuar vigente por tercer año consecutivo, porque seguirá su recorrido por otros países de Latinoamérica.

SOBRE EL AUTOR

Dany Salvatierra,escritor

Graduado en Comunicación de la Universidad de Lima, donde se especializó en Cine. Fue seleccionado como uno de los mejores narradores de su generación en las antologías Selección peruana 2000-2010 y El cuento peruano 2001-2010.

45 años de edad tiene Dany, quien nació en Lima en 1980.

2012 gana el Premio Luces con “El síndrome de Berlín”.

2019 participó del libro “Crónicas policiales”.

TE PUEDE INTERESAR