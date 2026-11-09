Más allá de las historias, las ilustraciones deslumbrantes y los formatos pensados para cada edad, hay una serie de desafíos detrás de la producción y distribución de libros para niños y adolescentes. Aunque la literatura infantil ocupa un lugar importante en el mercado editorial peruano, hacer que estas publicaciones lleguen a sus lectores es una tarea compleja.

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Desde Penguin Random House, Leila Samán, editora de la división Infantil y Juvenil , explica a Correo que uno de sus principales retos “es responder a esta demanda con contenidos cuidados, de alta calidad, que destaquen entre la oferta actual”. El problema es que, entre despertar el interés por los libros y conseguir que lleguen a las manos de los niños, todavía hay una larga distancia por recorrer.

¿Cuáles son los principales retos que enfrenta hoy la literatura infantil en el Perú, tanto para las editoriales como para los autores e ilustradores?

La literatura infantil y juvenil es pionera en el Perú. Representa un porcentaje importantísimo del mercado del libro, tanto para librerías como editoriales, mayor que el de la ficción contemporánea e incluso libros de no ficción.

En un contexto en el que los niños están cada vez más expuestos a las pantallas y los contenidos digitales, ¿cómo puede el libro competir por su atención y convertirse en un hábito de lectura?

Lo principal es darles a los niños la oportunidad de leer; es decir, poner un libro en sus manos. Tener libros en casa, visitar bibliotecas, llevarlos a la librería o las ferias de libro para que puedan elegir los títulos que llaman su atención: ese es el primer paso. Todos los seres humanos amamos las historias. Los libros, a diferencia de las pantallas, le dan la posibilidad al niño de familiarizarse con los personajes, las formas y los colores, leer y releer, un proceso predecible que le da tranquilidad.

Un estudio publicado en febrero de este año comparó el desarrollo de las habilidades lingüísticas de niños entre los 3 y 6 años que pasaban su tiempo libre leyendo, a solas o con sus padres, versus aquellos que lo pasaban frente a las pantallas. De los 202 niños que fueron estudiados, aquellos que leían desarrollaron mayor conciencia fonológica. es decir, mayor capacidad para reconocer y manipular los sonidos del lenguaje, mejor conciencia ortográfica y mejores habilidades socioemocionales.

Lo interesante de este estudio es que cada niño tenía el mismo espacio de tiempo libre. Era en ese momento en que el padre tomaba la decisión: en lugar de darle la tablet o el teléfono, le daba un libro o se sentaba junto al niño a leer. Creo que ese es el gran cambio que hay que hacer desde casa.

¿Qué dificultades encuentran para acercar los libros infantiles a más niños peruanos, especialmente fuera de Lima y en sectores con menor acceso a la oferta editorial?

La falta de librerías formales es uno de los problemas más grandes que enfrentamos como editorial. Hay muchas regiones de nuestro país que no tienen una sola librería en todo su territorio, lo cual, unido a la escasez de bibliotecas públicas, afecta de todas maneras el acceso de los jóvenes de esas regiones al mundo del libro. Además de ello, enfrentamos dificultades logísticas y de transporte, relacionadas con la calidad de la infraestructura vial y ahora último las condiciones climáticas que pueden poner en riesgo los materiales de los libros.

¿Qué historias, temáticas y formatos están buscando hoy los lectores infantiles y sus familias? ¿Cómo equilibran las editoriales las tendencias del mercado con la necesidad de ofrecer libros que contribuyan a formar lectores?

Hay espacio para todo. Hoy en día vemos libros para niños dominando las ventas de las grandes librerías, así que en ese sentido las tendencias del mercado nos acompañan. Libros que combinan elementos de aventuras y fantasías con el universo de los videojuegos son parte de un nicho que va al alza, con autores como RoxiCake, streamer peruana, o el mexicano ChuyMine, que están en el top de los más vendidos del año. Lo interesante de estos libros es que, además de ser muy pedidos por los chicos, enseñan temas importantísimos como el compañerismo, la tolerancia y la perseverancia.

Podría mencionar y recomendar tres nuevos lanzamientos de su catálogo infantil.

Chimoc en las líneas de Nasca , de Andrea y Claudia Paz, que es nuestra novedad este año del querido Chimoc, el perro calato, el cual ha cumplido 20 años de trayectoria en la literatura infantil peruana.

de Andrea y Claudia Paz, que es nuestra novedad este año del querido Chimoc, el perro calato, el cual ha cumplido 20 años de trayectoria en la literatura infantil peruana. Mi primer cuento Incas. Sarita en el majestuoso Imperio inca , que se suma a nuestros libros sobre las culturas chavín, nasca y mochica y que invitan a los más pequeños a descubrir el Perú prehispánico.

, que se suma a nuestros libros sobre las culturas chavín, nasca y mochica y que invitan a los más pequeños a descubrir el Perú prehispánico. Palito, el niño de madera que quería volar, de Aldo Shiroma, un álbum ilustrado bellísimo sobre el respeto a la naturaleza, la amistad y la importancia de conseguir tus sueños.

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