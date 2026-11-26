Veinticinco años después de su publicación, la historia de Aquiles López sigue vigente. En un mundo marcado por las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial y la inmediatez, los adolescentes continúan enfrentándose a inquietudes similares.

En La furia de Aquiles, primera novela del escritor peruano Gustavo Rodríguez, el protagonista se pregunta cómo encajar, qué hacer con su futuro, cómo responder a las expectativas de los demás y dónde encontrar su lugar en el mundo. Interrogantes que atraviesan generaciones y que, en esta nueva edición, invitan también a su autor a reencontrarse con sus inicios literarios.

MIRA AQUÍ | Dany Salvatierra, escritor: “Cualquier exceso de poder es peligroso”

“Escribí esta novela a tientas, hace más de 25 años. El hecho de que, después de tanto tiempo, haya un atisbo de vigencia en ese manuscrito que ensayé me hace sentir, incrédulo y agradecido”, dijo a Correo.

La novela transcurre en 1985. ¿Qué aspectos de aquella adolescencia crees que siguen conectando con los jóvenes de hoy?

Debe ser raro para un chico introducirse en el mundo de “La furia de Aquiles”, donde no existe internet ni celulares. Sin embargo, creo que hay problemas esenciales que persisten. Uno es la eterna inseguridad que va a perseguir a los jóvenes y a los adolescentes. Si te pones a pensar, en el fondo uno no deja de ser adolescente hasta que se gatilla una emoción. Esa inseguridad no va a perder vigencia.

Aquiles López vive la incertidumbre sobre su futuro y la presión por alcanzar el éxito...

La ansiedad por saber qué va a ser de tu futuro y de tu vida está presente en “La furia de Aquiles” y también en la actualidad. Creo que la novela ya prefiguraba este sistema devorador de pequeños ciudadanos en el que nos hemos convertido. [...] La presión social y el deseo de seguir siendo parte de la manada de amigos también generan inseguridad. Las redes sociales impulsan con mayor dramatismo esas taras que ya se vislumbraban en la época de la novela. La pandemia agudizó el fenómeno.

Gustavo Rodríguez, escritor, por su libro ¨La furia de Aquiles¨.

¿Cómo crees que se encuentra nuestra juventud hoy?

Hoy tenemos, creo yo, una juventud quizás más insegura, que profundiza menos [...] No sé si tendremos generaciones futuras más inteligentes o, si soy optimista, con una inteligencia distinta. Pero me preocupa que los jóvenes, en vez de tener la experiencia de morder una manzana —tomarla del árbol, limpiarla, saborearla—, tengan la esencia de manzana en una cápsula, inmediatamente.

Al volver sobre la novela, ¿qué descubriste al releer sus páginas tantos años después?

No hice grandes descubrimientos, pero al leer el primer párrafo descubrí que allí ya se prefiguraba el tipo de literatura que escribiría durante los siguientes 25 años.

¿Qué encuentras hoy en “La furia de Aquiles” que reconoces como una constante de tu literatura

Si lees el primer párrafo de “La furia de Aquiles”, ya hay movimiento: el personaje empieza desplazándose de un lado a otro. Hay escatología, un humor de perdedor, de quien se ríe de sí mismo, y también cierta ternura y nostalgia. Creo que esas son algunas claves que después se han desarrollado en mi obra, sobre todo en mis últimas novelas. Al releerla veo que estoy volviendo a lo que me motivó en mis inicios a escribir, y eso es bonito.

¿Por qué crees que Aquiles López todavía puede despertar empatía en lectores que pertenecen a generaciones distintas?

Creo que la empatía que genera el protagonista tiene que ver con que se desnuda con ternura y humor. Los seres humanos somos sensibles y empáticos, o al menos intentamos serlo. Una persona que se abre siempre va a generar atención y, muchas veces, empatía. La gente puede perdonarle muchas cosas a los artistas, a los creadores y a las personas. Lo que no perdona jamás es la falta de autenticidad.

Gustavo Roldríguez, escritor

Es autor de novelas, relatos, pódcasts y libros de no ficción. Sus relatos son atravesados por la ternura, el humor y una prosa fresca. Además, ha ejercido la comunicación, y ha recibido importantes premios.

2001 publica primera edición de “La furia de Aquiles”.

2023 gana el Premio Alfaguara por “Cien cuyes”.

1968 nace Gustavo Rodríguez en Lima.

TE PUEDE INTERESAR