Una joven madre de familia perdió la vida tras el despiste de una mototaxi en la carretera del caserío Las Pampas, en el distrito de Mórrope, en la provincia de Lambayeque, en la región del mismo nombre.

Velocidad fatal

Se trata de María Kelly Olivos Santamaría (27), quien, tras participar en una reunión social con sus amigas, contrató los servicios del mototaxista Alex Alberto Llauce Inoñan (20).

El joven la recogió en su vehículo, de placa 3038-VK, en el sector Tranca Sasape y debía trasladarla hasta su vivienda, ubicada en Casa Blanca, en el mismo distrito.

Sin embargo, los familiares de la víctima indicaron que Llauce Inoñán la trasladaba a toda velocidad hacia el centro de Mórrope y que no la dejó en su domicilio, pese a haber pasado por el lugar.

Posteriormente, les avisaron que María Kelly Olivos Santamaría había sufrido un accidente de tránsito, luego de que la mototaxi en la que viajaba se despistara. La joven fue trasladada aún con vida a la posta médica, pero llegó sin signos vitales.

La Policía de la zona detuvo al mototaxista, quien, en su declaración, indicó que ambos habían estado en la fiesta, pero que, cuando retornaban, dos motocicletas empezaron a perseguirlos. Por ello, aumentó la velocidad y, al llegar a una curva, perdió el control de la unidad, ocasionando la tragedia. El conductor resultó ileso.

Despiste y choque

Mientras tanto, Kristofer Alex Gandhi Villegas Reaño (29) habría sufrido un accidente laboral cuando transportaba combustible para un fundo en una cuatrimoto. La unidad se despistó y chocó en una trocha carrozable del sector comunal de Mórrope, a un kilómetro de la carretera Panamericana Norte, y luego se incendió.

Su cuerpo, que presentaba algunas quemaduras, fue encontrado cerca del vehículo, que quedó totalmente calcinado. Hasta el lugar llegaron efectivos de la comisaría de la zona y peritos de Criminalística para realizar las diligencias correspondientes y esclarecer las circunstancias de su muerte.