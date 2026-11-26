Dos personas murieron tras el violento choque entre una miniván y una mototaxi en el puente del caserío Tongorrape, en el distrito de Motupe, provincia de Lambayeque, en el límite con Olmos.

Fatal accidente

Las víctimas, que viajaban en el trimóvil, fueron identificadas como Germán Lizana Espinoza y Simón Salvador Morales. Debido a la fuerza del impacto, la miniván terminó contra la baranda del puente, con la parte delantera destrozada, mientras que la mototaxi quedó completamente destruida sobre la vía. El conductor del vehículo menor resultó gravemente herido y, hasta el cierre de la edición del último domingo, luchaba por su vida.

El accidente generó alarma entre los pobladores del caserío, quienes llegaron hasta el lugar para conocer lo ocurrido y auxiliar a los afectados. La magnitud de los daños en ambas unidades evidenció la violencia de la colisión.

Tras el impacto, se realizaron las diligencias correspondientes para atender la emergencia y proceder con el levantamiento de los cuerpos. Los cadáveres de Germán Lizana Espinoza y Simón Salvador Morales fueron trasladados a la morgue para los procedimientos de ley.

Las circunstancias en las que se produjo el accidente deberán ser esclarecidas por las autoridades competentes.