Agentes de la División de Investigación de Delitos contra la Trata de Personas detuvieron a un practicante de docencia de la institución educativa N° 11003 Karl Weiss, por su presunta implicancia en el delito contra la libertad sexual, en la modalidad de violación sexual, en la provincia de Chiclayo, en la región Lambayeque.

Se trata de Jhonatan Ramos Ramírez (28), quien dicta parte del curso de Comunicación y fue detenido ayer por la tarde en las instalaciones de la misma institución educativa.

CASO

La intervención se realizó luego de que los padres de la menor de iniciales K.V.R.C. (12) reportaran su desaparición. Según indicaron, la adolescente salió de su domicilio por la mañana con dirección a su colegio, pero no tenían noticias sobre su paradero.

Fue así que ellos acudieron al centro educativo, para verificar si su hija había asistido a clases; sin embargo, el personal auxiliar les informó que la menor no había concurrido. Al realizar las indagaciones entre sus compañeros de estudio, estos habrían señalado que la escolar se retiró en compañía de su profesor Ramos Ramírez, quien, en anteriores oportunidades, la habría recogido en su motocicleta.

El docente tampoco había acudido al colegio para cumplir con sus labores. Ante ello, los papás denunciaron el hecho ante la Policía, cuyos agentes acudieron al plantel y citaron al profesor. Al llegar, fue detenido y enmarrocado. Según la Policía, reconoció haber estado con la menor, pero aseguró que la dejó cerca del hospital Almanzor Aguinaga Asenjo.

Posteriormente, la escolar fue ubicada y trasladada al Instituto de Medicina Legal para los exámenes correspondientes, en compañía de su madre. La escolar manifestó que con su consentimiento tuvieron relaciones sexuales con el docente en la vivienda de este y ya era la cuarta vez, siendo el primer encuentro el 30 de octubre del 2026

Cabe indicar que el examen médico arrojó negativo al presentar himen de tipo complaciente.

Entrevista

La menor en su declaración indicó que tomó pastillas anticonceptivas. Será la cámara gesell la que determine el caso.