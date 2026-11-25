El ciclo de Carlos Cáceda en el FBC Melgar llegó a su fin. Después de ocho temporadas defendiendo el arco rojinegro, el guardameta no continuará en el equipo arequipeño para la próxima temporada, luego de que no se renovara su contrato.

La institución confirmó su salida a través de sus redes sociales, donde le dedicó un mensaje de agradecimiento por los años que vistió la camiseta dominó. “Gracias por tu profesionalismo y compromiso al defender nuestro arco y este glorioso escudo durante ocho temporadas al pie del Misti. ¡Mucho éxito en lo que venga, Chani!”, publicó el club.

Cáceda llegó a Melgar en 2019 y desde entonces se convirtió en uno de los rostros reconocidos del equipo. Durante su paso por Arequipa defendió el arco rojinegro en distintas temporadas de la Liga 1 y en competencias internacionales como la Copa Libertadores. Además, tuvo participación en la selección peruana, en la categoría sub-20.

Pero su salida no es la única que marca el cierre de esta etapa en el cuadro arequipeño. También dejaron el equipo Alec Deneumostier, Jesús Alcántar, Marcos Portillo y Franco Zanelatto, cuyos contratos tampoco fueron renovados.

Así, Melgar comienza a cerrar un ciclo con varios futbolistas que formaron parte de su plantel en las últimas temporadas. Para la hinchada rojinegra, estas despedidas significan también el adiós a jugadores que defendieron sus colores y compartieron distintas campañas en el estadio Monumental de la UNSA.

El equipo arequipeño tendrá ahora el desafío de reorganizar su plantel y preparar una nueva temporada, mientras los futbolistas buscarán nuevos destinos para continuar sus carreras profesionales.